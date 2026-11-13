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Después de las alertas: cómo estará el fin de semana en Bahía
El domingo será el día con las temperaturas más altas.
Luego de una jornada marcada por la inestabilidad y las alertas meteorológicas, las condiciones del tiempo comenzarán a mejorar en Bahía Blanca, con un fin de semana que tendrá temperaturas agradables y una disminución progresiva de la nubosidad.
El meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo de Benedictis, explicó que la ciudad logró evitar los fenómenos más intensos registrados durante este viernes en distintos puntos de la región.
"Bahía zafó de prácticamente todo lo que estuvo ocurriendo", señaló el especialista, quien destacó que en Punta Alta, Coronel Dorrego y Monte Hermoso se registraron precipitaciones mucho más abundantes.
Según detalló, la inestabilidad que todavía persistía durante la tarde del viernes se encontraba en su etapa final. Para las últimas horas de la jornada pronosticó temperaturas cercanas a los 17 o 18 grados.
Para el sábado se espera una mínima de entre 14 y 15 grados y una máxima cercana a los 23 grados. La madrugada y las primeras horas de la mañana estarán caracterizadas por abundante nubosidad, aunque desde media mañana el cielo comenzará a despejarse parcialmente.
El viento será uno de los aspectos más destacados de la jornada. Soplará desde el sector sur a velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con algunas ráfagas que podrían aproximarse a los 40 kilómetros por hora.
De Benedictis indicó que, pese a la mejoría de las condiciones meteorológicas, la combinación del viento sur y la nubosidad hará que el ambiente se perciba algo más fresco.
El domingo, en tanto, se presentará como el día más cálido del fin de semana. La temperatura mínima rondará los 10 grados, pero durante la tarde ascenderá hasta valores de entre 26 y 27 grados.
El cielo permanecerá entre algo y parcialmente nublado, con períodos de sol y viento del norte relativamente débil, con velocidades que no superarían los 15 a 20 kilómetros por hora.
"El domingo se pone mucho más lindo, más primaveral, con buena amplitud térmica y con algo de sol", resumió el meteorólogo.
En cuanto a la región, Sierra de la Ventana tendrá condiciones similares a las previstas para Bahía Blanca, mientras que en Monte Hermoso la mejoría llegará un poco más tarde. En la localidad balnearia, el viento del sábado será el fenómeno más relevante, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.
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