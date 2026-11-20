El presidente Javier Milei participó este jueves de la primera cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA), realizada en el barrio porteño de Puerto Madero, donde reivindicó la ley de juicio en ausencia y aseguró que permitirá avanzar contra los responsables del atentado a la AMIA.

Durante el encuentro, desarrollado en Madero Tango, el mandatario recordó a las 85 víctimas fatales del ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 y destacó la importancia de continuar con el reclamo de justicia.

“Hoy con la ley de juicio en ausencia los responsables van a ser juzgados aunque sigan escondidos detrás de un régimen que los protege”, afirmó Milei ante los asistentes.

Discurso del Presidente Javier Milei en la Cena Anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo en Madero Tango. https://t.co/PGILqwXiLi — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 19, 2026

El Presidente hizo referencia a la posibilidad de avanzar con los procesos judiciales contra los acusados que permanecen prófugos, sin necesidad de que estén presentes durante el juicio.

La actividad se desarrolló pocas horas después de que Milei recibiera una distinción de la Organización Sionista Mundial (OSM), durante una ceremonia realizada en la sede de la AMIA.

El reconocimiento fue entregado por el presidente de la entidad, Yaakov Hagoel, en consideración a su postura contra el antisemitismo y su respaldo al Estado de Israel.

“Recibo esta distinción con gratitud y con el compromiso de seguir trabajando en esta causa”, expresó el jefe de Estado.

Durante su visita a la AMIA, Milei también compartió un recuerdo personal vinculado con el atentado ocurrido hace más de tres décadas.

El mandatario contó que en 1994 trabajaba como docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y que, después de sus clases, solía caminar por la calle Pasteur, donde estaba ubicada la sede de la mutual judía.

Milei recibió una distinción de la Organización Sionista Mundial por su lucha contra el antisemitismo y su defensa del pueblo de Israel, durante una ceremonia en la sede de la AMIA. (Foto: archivo)

“Podría haber sido una víctima porque venía de dar clases de la UBA. De hecho daba clases hasta las 9 de la mañana y después caminaba por Pasteur”, relató.

El atentado del 18 de julio de 1994 provocó 85 muertes y dejó cientos de heridos, convirtiéndose en el ataque terrorista más grave de la historia argentina.

A más de 32 años de aquel episodio, Milei volvió a expresar su respaldo al reclamo de justicia y destacó la legislación que habilita el juzgamiento de acusados que no se encuentran a disposición de los tribunales argentinos.