Cómo estará el tiempo durante el fin de semana

El fin de semana estará marcado por un importante ascenso de las temperaturas en Bahía Blanca, luego de un viernes frío, ventoso y con abundante nubosidad. Según anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo de Benedictis.

El sábado comenzará con apenas 4 grados, pero el domingo la máxima podría alcanzar los 28. El especialista explicó que la inestabilidad que afectó a la ciudad durante las últimas horas comenzará a retirarse definitivamente, dando paso a condiciones más estables. Durante la tarde se esperan máximas de entre 23 y 24 grados.

Para el domingo, las condiciones mejorarán todavía más. El pronóstico indica cielo despejado durante toda la jornada, viento del norte y temperaturas que comenzarán entre los 11 y 12 grados para alcanzar una máxima de entre 27 y 28 grados.

En cuanto a la región, Sierra de la Ventana y Monte Hermoso tendrán condiciones similares. El sábado, las mínimas podrían descender hasta los 2 o 3 grados en la comarca serrana, con posibilidad de heladas, mientras que las máximas rondarán los 22 o 23 grados en ambos destinos. El domingo se espera pleno sol y temperaturas de entre 26 y 27 grados.