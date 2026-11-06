El Tiempo
Cómo estará el tiempo durante el fin de semana
El pronóstico anticipa dos jornadas soleadas y un marcado ascenso térmico.
El fin de semana estará marcado por un importante ascenso de las temperaturas en Bahía Blanca, luego de un viernes frío, ventoso y con abundante nubosidad. Según anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo de Benedictis.
El sábado comenzará con apenas 4 grados, pero el domingo la máxima podría alcanzar los 28. El especialista explicó que la inestabilidad que afectó a la ciudad durante las últimas horas comenzará a retirarse definitivamente, dando paso a condiciones más estables. Durante la tarde se esperan máximas de entre 23 y 24 grados.
Para el domingo, las condiciones mejorarán todavía más. El pronóstico indica cielo despejado durante toda la jornada, viento del norte y temperaturas que comenzarán entre los 11 y 12 grados para alcanzar una máxima de entre 27 y 28 grados.
En cuanto a la región, Sierra de la Ventana y Monte Hermoso tendrán condiciones similares. El sábado, las mínimas podrían descender hasta los 2 o 3 grados en la comarca serrana, con posibilidad de heladas, mientras que las máximas rondarán los 22 o 23 grados en ambos destinos. El domingo se espera pleno sol y temperaturas de entre 26 y 27 grados.
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