Aumenta la nubosidad y llega la inestabilidad a la noche en un martes cálido

Luego de un inicio de semana con cielo despejado, las condiciones cambian paulatinamente, tal como lo reflejó en su reporte el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.

"La nubosidad empezará lentamente a ganar preponderancia con el paso de las horas, con un a amanecer donde quedará algo de sol, aunque irá perdiendo presencia a la tarde", expuso en su habitual informe matutino.

Luego, De Benedictis adelantó que por la noche ya la inestabilidad será protagonista, con un martes algo ventoso del cuadrante norte y una temperatura máxima que podría llegar hasta los 21 grados a la tarde.

Por último, el profesional anticipó que ya para este miércoles se pronostica una caída en el termómetro, con lluvias, chaparrones y alguna tormenta durante toda la jornada, con una brisa del sector este.