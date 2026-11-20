Por Leandro Grecco

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La espera terminó. Este viernes se pondrá en marcha el Campeonato Estival de Midgets 2026/2027, que tendrá su primera fecha en el circuito Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, con 83 pilotos inscriptos y un renovado sistema de competencia.

La actividad organizada por el Club Midgistas del Sur (CMS) marcará el regreso de uno de los espectáculos deportivos más convocantes de Bahía Blanca, con una temporada que se extenderá hasta el 19 de marzo de 2027 y contará con 16 fechas, dos menos que en la edición anterior.

Para esta jornada inaugural, se informó que la apertura de boxes y boleterías está prevista para las 18, mientras que a las 19.30 se producirá el cierre de boxes y administración. El sorteo se realizará a las 19.40, la vuelta de presentación será a las 20 y la primera serie comenzará a las 20.30.

Entre los participantes aparecen varios de los principales protagonistas, como el actual campeón Luciano Franchi y quien busca recuperar el "1" Luciano Vallejos. Además: Roy Altamirano, Matías Oyola, Fernando Saldamando, Esteban Mancini, Jonatan Resola, Carlos Puccinelli, Agustín Colaneri y Sebastián Burgos.

También estarán Fernando Bonivardo, Gabriel Schiebelbein, Kevin Altamirano, Juan Cruz Rodríguez, Exequiel Roth, Eros Paglialunga, Juan Ignacio Todino, Agustín Pérez Meler, Braian Dupont y Javier Rey, entre los mejores rankeados.

La temporada llega después de la disputa del Campeonato Invernal 2026, que tuvo como campeones a Todino en el Grupo A y a Matías Lastra Meler en el B en un certamen que constó de cinco fechas y sirvió de preparación para el plato fuerte de todos los veranos.

Además del espectáculo de los midgets, también se desarrollará un nuevo certamen de micromidget, que volverá a formar parte de la actividad en el trazado de Aldea Romana.

Un nuevo playoff que promete una definición apasionante

La principal modificación reglamentaria estará en el sistema de definición del campeonato, que incorporará un formato de eliminación progresiva, conocido como Knockout.

Las primeras diez fechas conformarán la etapa regular, que finalizará el viernes 5 de febrero. Los 12 mejores pilotos de la clasificación general avanzarán a los playoffs, que comenzarán el 12 de febrero. La primera ronda comprenderá las fechas 11 y 12, tras las cuales quedarán eliminados los cuatro corredores con menor puntaje.

Los ocho sobrevivientes disputarán la segunda instancia, correspondiente a las fechas 13 y 14, comenzando nuevamente desde cero. Al finalizar esas dos jornadas, otros cuatro pilotos quedarán fuera de la lucha por el campeonato.

De esta manera, solamente cuatro corredores llegarán a las últimas dos fechas, programadas para el 12 y 19 de marzo. Los finalistas también iniciarán esa instancia sin puntos acumulados y el campeón será quien consiga la mayor cantidad de unidades en ambas competencias.

El nuevo formato reemplazará al utilizado en la temporada anterior, cuando 18 pilotos accedían a los playoffs después de 12 fechas regulares.

Cuánto cuestan las entradas

El Club Midgistas del Sur también confirmó los valores de las localidades para acompañar el espectáculo.

La entrada general costará $15.000, mientras que los menores y jubilados abonarán $7.000. Los socios con la cuota al día podrán ingresar gratuitamente al predio y tampoco deberán pagar estacionamiento.

Las plateas tendrán un valor de $20.000 para el público general y $10.000 para los asociados. Por su parte, el acceso al sector de boxes costará $40.000 para los no socios y $25.000 para los socios. El estacionamiento tendrá una tarifa de $10.000 para automóviles y de $25.000 para camiones y casillas.

Desde la institución aclararon que las entradas se venderán exclusivamente en las boleterías del circuito y solo se aceptará efectivo.

El calendario completo del Estival 2026/2027

El campeonato se desarrollará principalmente los viernes, con una fecha especial para pilotos invitados prevista para el 22 de enero.

Fecha Día Instancia 1 20 de noviembre Apertura 2 27 de noviembre Etapa regular 3 4 de diciembre Etapa regular 4 11 de diciembre Etapa regular 5 18 de diciembre Etapa regular 6 25 de diciembre Etapa regular 7 1 de enero Etapa regular 8 22 de enero Pilotos invitados 9 29 de enero Etapa regular 10 5 de febrero Fin de etapa regular 11 12 de febrero Inicio de playoffs 12 19 de febrero Primera eliminación 13 26 de febrero Segunda ronda 14 5 de marzo Segunda eliminación 15 12 de marzo Primera fecha final 16 19 de marzo Definición del campeonato

Con un importante parque de máquinas, pilotos experimentados, nuevas aspiraciones y un formato que promete mantener abierta la pelea por el título hasta las últimas jornadas, el midget bahiense vuelve a encender los motores para una nueva temporada de verano.