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Monte Hermoso: una escuela fue bautizada con el nombre de Gustavo Cerati
La institución de educación artística cuenta con 140 alumnos y eligió homenajear al recordado líder de Soda Stereo, uno de los músicos más influyentes de la historia del rock argentino.
La Escuela de Educación Artística N° 1 de Monte Hermoso fue bautizada oficialmente con el nombre de Gustavo Cerati, en homenaje al reconocido músico argentino y exlíder de Soda Stereo, fallecido en septiembre de 2014.
La ceremonia se desarrolló el último miércoles y reunió a autoridades municipales, educativas y representantes de la comunidad escolar, que participaron del acto de imposición del nombre.
Entre los presentes estuvieron el jefe de Educación Distrital, Julio Bello; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Cristian Elzaurdia; y el jefe de Gabinete municipal, César David Quintana.
La institución cuenta actualmente con una matrícula de 140 estudiantes y está dirigida por Melina Batallé. Su propuesta educativa está orientada al desarrollo de la creatividad, la expresión y la formación artística a través de distintas disciplinas.
La elección del nombre busca mantener vivo el legado de Cerati, considerado uno de los principales referentes de la música latinoamericana, cuya trayectoria dejó una huella tanto en Soda Stereo como en su posterior carrera solista.
Desde la comunidad educativa destacaron la importancia de esta nueva identidad institucional, que representa un reconocimiento al papel del arte y la cultura en la formación de las nuevas generaciones.
De esta manera, el nombre de Gustavo Cerati quedará vinculado a un espacio dedicado a fomentar la expresión artística y la creatividad de niños y jóvenes de Monte Hermoso.
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