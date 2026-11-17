El pronóstico del tiempo para este miércoles anticipa abundante nubosidad en Bahía Blanca, una temperatura mínima de entre 12 y 13 grados y una máxima que alcanzará los 22 grados, según el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo de Benedictis.

Luego de varios días de inestabilidad, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto durante buena parte de la jornada.

El especialista explicó que el viento continuará soplando desde el sector sur o sudoeste, lo que impedirá un ascenso significativo de las temperaturas. Se esperan velocidades de entre 15 y 25 kilómetros por hora.

Respecto de la posibilidad de precipitaciones, De Benedictis señaló que podría producirse un breve período de inestabilidad durante la tarde, aunque aclaró que no se esperan lluvias.

En Monte Hermoso y Sierra de la Ventana se espera un panorama similar, aunque con algunas diferencias en la nubosidad. Mientras que en la localidad balnearia el cielo permanecerá mayormente cubierto, en la comarca serrana podrían registrarse períodos de sol. En ambas zonas disminuirá la intensidad del viento, con velocidades que no superarían los 25 kilómetros por hora.