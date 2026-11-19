Nicolás Vitalini, abogado de los propietarios del ex Centro de Compras, reconoció el avanzado deterioro del edificio ubicado en Colón y Brown y se mostró a favor del operativo de limpieza y saneamiento que comenzó este jueves, después de aproximadamente 20 años de abandono.

"Que ese edificio claramente estaba en un estado de abandono es algo público y notorio. No vamos a negar lo que se ve", afirmó en diálogo con el programa "Bahía Hoy", por La Brújula 24.

El exconcejal explicó que fue convocado hace apenas 10 días por los propietarios y reveló que el inmueble pertenece a una sociedad que llevaba años sin actividad comercial y cuya situación administrativa fue regularizada durante 2026.

"Es una empresa que no tiene giro comercial hace muchos años, que no estaba ni siquiera regularizada societariamente", señaló. Sin embargo, prefirió mantener en reserva el nombre de la firma por cuestiones de privacidad.

Vitalini confirmó que los dueños contrataron a un martillero público de la ciudad para intentar encontrarle un destino al establecimiento, pero evitó precisar si quieren vender o desarrollar algún tipo de proyecto. "Ojalá que nos pongamos a trabajar todos, que se pueda poner en valor nuevamente o darle un destino", expresó.

También aclaró el episodio en el que fue visto con unas llaves frente al inmueble. Explicó que durante una reunión mantenida el miércoles en el Municipio habían entregado una de ellas y que posteriormente se acercó para facilitar la restante, que estaba en poder del martillero.

Finalmente, descartó que su presencia respondiera a un enfrentamiento con las autoridades. "Soy vecino de la ciudad y el estado en el que se encuentra ese edificio necesita una urgente intervención", sostuvo.

El operativo municipal se desarrolla por el grave riesgo sanitario provocado por la acumulación de excrementos y cadáveres de palomas. Los costos serán imputados al inmueble y después reclamados a sus propietarios.