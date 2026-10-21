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Cielo gris y llovizna débil en un miércoles con temperatura en descenso
El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad lo desmenuzó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24.
Una jornada un tanto desapacible se avecina para hoy en Bahía y la región, por el ingreso de un frente inestable, sobre el cual se manifestó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.
El pronóstico del tiempo para este miércoles en Bahía Blanca anticipa una jornada con cielo cubierto, lluvias, chaparrones y posibles tormentas, de acuerdo con el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.
El especialista explicó que la inestabilidad comenzó durante la madrugada y continuará a lo largo del día, aunque las precipitaciones no serán constantes y podrían registrarse algunas mejoras temporarias.
"No es que va a estar todo el día lloviendo sin parar y de manera constante, sino que vamos a tener algunos momentos del día en los cuales va a mejorar", señaló.
En cuanto a las temperaturas, De Benedictis indicó que la amplitud térmica será muy reducida debido a la abundante nubosidad y la presencia de precipitaciones.
De esta manera, la máxima se ubicará entre los 15 y 16 grados, con escasas variaciones respecto de los valores registrados durante las primeras horas de la mañana.
El meteorólogo agregó que estas condiciones no se limitarán a Bahía Blanca, sino que también afectarán a Sierra de la Ventana y Monte Hermoso, donde se esperan lluvias, chaparrones y posibles tormentas de manera intermitente.
Además, explicó que el fenómeno alcanza a buena parte de la franja central del país.
Para el jueves, el panorama será similar, aunque los episodios de lluvia se presentarán de forma más aislada y espaciada que durante este miércoles.
De Benedictis anticipó que continuará el cielo cubierto, con posibilidades de chaparrones y algunas tormentas en Bahía Blanca y la región.
La temperatura mínima se ubicará entre los 8 y 9 grados, mientras que la máxima oscilará entre los 14 y 16 grados.
"Hoy es algo más constante que va a estar presente sobre Bahía y la región. Mañana vamos a tener algunos eventos un poquito más dispersos", concluyó el especialista.
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