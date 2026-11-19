Deportes
Olimpo ya tiene día, horario y árbitro para la primera semifinal ante Douglas Haig
Será por el partido de ida de la Reválida del Federal A. La revancha se disputará en el Roberto Carminatti.
Olimpo comenzará este domingo su serie de semifinales ante Douglas Haig de Pergamino, en busca de avanzar a la definición por el segundo ascenso a la Primera Nacional.
El encuentro de ida se disputará desde las 17 en Pergamino, con arbitraje de Guillermo Adrián González, de Resistencia. Estará acompañado por Matías Coria, de Cañada de Gómez, y Hugo Fleitas, de Rosario, como asistentes, mientras que Rodrigo Edgardo López, también de Resistencia, será el cuarto árbitro.
El conjunto bahiense llega a esta instancia después de eliminar a Kimberley de Mar del Plata, tras igualar 1 a 1 como visitante y hacer valer la ventaja deportiva en la revancha, disputada en el Roberto Carminatti.
El aurinegro tendrá la posibilidad de definir la serie como local y contará nuevamente con ventaja deportiva, por lo que, en caso de igualdad en el resultado global, avanzará a la final.
Por su parte, Douglas Haig viene de eliminar a Gimnasia de Chivilcoy.
La otra semifinal comenzará también el domingo, cuando Sarmiento de La Banda reciba a Cipolletti desde las 19.30, con arbitraje de Gustavo Federico Benítez, de Salta.
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