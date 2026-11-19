Olimpo comenzará este domingo su serie de semifinales ante Douglas Haig de Pergamino, en busca de avanzar a la definición por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

El encuentro de ida se disputará desde las 17 en Pergamino, con arbitraje de Guillermo Adrián González, de Resistencia. Estará acompañado por Matías Coria, de Cañada de Gómez, y Hugo Fleitas, de Rosario, como asistentes, mientras que Rodrigo Edgardo López, también de Resistencia, será el cuarto árbitro.

El conjunto bahiense llega a esta instancia después de eliminar a Kimberley de Mar del Plata, tras igualar 1 a 1 como visitante y hacer valer la ventaja deportiva en la revancha, disputada en el Roberto Carminatti.

El aurinegro tendrá la posibilidad de definir la serie como local y contará nuevamente con ventaja deportiva, por lo que, en caso de igualdad en el resultado global, avanzará a la final.

Por su parte, Douglas Haig viene de eliminar a Gimnasia de Chivilcoy.

La otra semifinal comenzará también el domingo, cuando Sarmiento de La Banda reciba a Cipolletti desde las 19.30, con arbitraje de Gustavo Federico Benítez, de Salta.