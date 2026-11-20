Destacada B
Un día inestable antes del fin de semana largo: cuál será la máxima para hoy
El meteorólogo de La Brújula 24 anticipó una jornada con abundante nubosidad y probabilidad de chaparrones aislados. Desde el sábado mejorarán las condiciones
Bahía Blanca y la región tendrán este viernes una nueva jornada marcada por la inestabilidad, con aumento de la nubosidad y posibilidades de lluvias aisladas. Sin embargo, el panorama cambiará a partir del sábado, cuando comenzará un período de tiempo estable que se extenderá durante todo el fin de semana largo.
Así lo anticipó el meteorólogo Leonardo De Benedictis, quien explicó que las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante buena parte de este viernes, con mayores probabilidades de precipitaciones hacia la tarde.
"Vamos a tener condiciones de inestabilidad, incluso la posibilidad de alguna lluvia, algún chaparrón a lo largo de esta jornada", señaló. El especialista aclaró que no se esperan precipitaciones generalizadas, sino fenómenos dispersos que podrían afectar sectores puntuales de la ciudad y localidades cercanas.
En cuanto a la temperatura, se prevé un leve ascenso respecto del jueves, con una máxima que oscilará entre los 22 y 23 grados durante la tarde. Por su parte, Monte Hermoso y Sierra de la Ventana también estarán alcanzadas por las condiciones de inestabilidad, con abundante nubosidad y posibilidades de chaparrones aislados a lo largo del día.
Cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo
De Benedictis adelantó que el sábado comenzará una mejora sostenida de las condiciones meteorológicas, aunque durante las primeras horas todavía podría persistir algún resto de inestabilidad.
"Para mañana sábado estamos esperando una jornada un poco más soleada. Se espera que de a poquito se retire finalmente todo el sistema de inestabilidad", explicó. De esta manera, sábado, domingo y lunes presentarán condiciones de tiempo estable, con nubosidad variable y temperaturas agradables para las actividades al aire libre.
El meteorólogo indicó que no se espera un aumento térmico significativo, ya que las máximas se mantendrán dentro de un rango de entre 23 y 27 grados durante los tres días. El domingo sería la jornada más cálida del fin de semana largo, aunque las temperaturas se mantendrán relativamente parejas.
En consecuencia, después de varios días de nubosidad e inestabilidad, el pronóstico anticipa una mejora que permitirá disfrutar del descanso prolongado sin mayores complicaciones meteorológicas.
Un día inestable antes del fin de semana largo: cuál será la máxima para hoy
Colapinto se metió entre los 10 mejores en Las Vegas: Alpine sorprende con su rendimiento
Milei reivindicó la ley de juicio en ausencia: "Los responsables del atentado a la AMIA serán juzgados"
El Senado sancionó la ley de propiedad privada con tope a venta de tierras a extranjeros
Liniers, Bahiense del Norte y Pacífico avanzaron a las semifinales de la Liga de Oro
Más Leídas
-
Noticias B22 horas ago
Sangrienta pelea entre cinco chinos por la apertura de un supermercado
-
Noticias B22 horas ago
Ex Centro de Compras: tras 20 años de abandono, el municipio allana e inicia la limpieza
-
Noticias B24 horas ago
Matan en Fuerte Apache al principal acusado del crimen de un policía de Tres Arroyos
-
Deportes23 horas ago
Olimpo ya tiene día, horario y árbitro para la primera semifinal ante Douglas Haig
-
Noticias A17 horas ago
Video: impactantes imágenes del interior del ex Centro de Compras
-
La región19 horas ago
Detienen a un femicida bahiense tras una infernal persecución en la Ruta 3
-
Noticias B20 horas ago
El futuro del ex Centro de Compras: "Es un edificio salvable"
-
Noticias B17 horas ago
El abogado de los dueños del ex Centro de Compras apareció con una llave y celebró la limpieza