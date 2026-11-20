Bahía Blanca y la región tendrán este viernes una nueva jornada marcada por la inestabilidad, con aumento de la nubosidad y posibilidades de lluvias aisladas. Sin embargo, el panorama cambiará a partir del sábado, cuando comenzará un período de tiempo estable que se extenderá durante todo el fin de semana largo.

Así lo anticipó el meteorólogo Leonardo De Benedictis, quien explicó que las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante buena parte de este viernes, con mayores probabilidades de precipitaciones hacia la tarde.

"Vamos a tener condiciones de inestabilidad, incluso la posibilidad de alguna lluvia, algún chaparrón a lo largo de esta jornada", señaló. El especialista aclaró que no se esperan precipitaciones generalizadas, sino fenómenos dispersos que podrían afectar sectores puntuales de la ciudad y localidades cercanas.

En cuanto a la temperatura, se prevé un leve ascenso respecto del jueves, con una máxima que oscilará entre los 22 y 23 grados durante la tarde. Por su parte, Monte Hermoso y Sierra de la Ventana también estarán alcanzadas por las condiciones de inestabilidad, con abundante nubosidad y posibilidades de chaparrones aislados a lo largo del día.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo

De Benedictis adelantó que el sábado comenzará una mejora sostenida de las condiciones meteorológicas, aunque durante las primeras horas todavía podría persistir algún resto de inestabilidad.

"Para mañana sábado estamos esperando una jornada un poco más soleada. Se espera que de a poquito se retire finalmente todo el sistema de inestabilidad", explicó. De esta manera, sábado, domingo y lunes presentarán condiciones de tiempo estable, con nubosidad variable y temperaturas agradables para las actividades al aire libre.

El meteorólogo indicó que no se espera un aumento térmico significativo, ya que las máximas se mantendrán dentro de un rango de entre 23 y 27 grados durante los tres días. El domingo sería la jornada más cálida del fin de semana largo, aunque las temperaturas se mantendrán relativamente parejas.

En consecuencia, después de varios días de nubosidad e inestabilidad, el pronóstico anticipa una mejora que permitirá disfrutar del descanso prolongado sin mayores complicaciones meteorológicas.