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Detienen a un femicida bahiense tras una infernal persecución en la Ruta 3
El sospechoso, de 38 años, fue interceptado a la altura de Las Oscuras después de escapar de la Policía. Tiene antecedentes por robos y una condena a 12 años de prisión por el asesinato de su pareja. Buscan a otros tres involucrados.
Un hombre de 38 años, oriundo de Bahía Blanca, fue detenido durante la madrugada de este jueves luego de una persecución por la Ruta Nacional 3, acusado de participar en un intento de robo en una vivienda de Tres Arroyos.
El procedimiento comenzó alrededor de las 5.30, cuando el sereno de un barrio residencial advirtió que dos sujetos vestidos con ropa oscura y pasamontañas habían saltado el paredón perimetral de una propiedad ubicada en Alvear 235.
El trabajador, identificado como Eduardo Enrique Lombardelli (62), dio aviso al 911 y, cuando los móviles policiales llegaron al lugar, los sospechosos escaparon.
Ante esta situación, se montó un operativo cerrojo y se estableció que uno de los involucrados había huido a bordo de una Ford EcoSport gris en dirección a Bahía Blanca.
La persecución se extendió por la Ruta Nacional 3 hasta el kilómetro 633, a la altura del paraje Las Oscuras, en el partido de Coronel Rosales, donde finalmente fue interceptado el vehículo.
Allí fue detenido Luis Ariel Acosta (38), domiciliado en General Daniel Cerri, quien viajaba solo.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron la Ford EcoSport, cuya patente había sido adulterada con cinta adhesiva, además de un pasamontañas, un teléfono celular y un cuchillo.
A partir del análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal de Tres Arroyos, los investigadores establecieron que en el intento de robo habrían participado otros tres hombres, que permanecen prófugos.
La Policía trabaja en el relevamiento de imágenes y testimonios para identificar a los restantes sospechosos.
Los antecedentes del detenido
Según informaron fuentes policiales, Acosta cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad y una condena por homicidio.
Entre los hechos registrados figura una causa por robos reiterados ocurridos el 2 de septiembre de 2019, cuando, junto con un cómplice, sustrajo la recaudación de una panadería ubicada en Emilio Rosas y Ecuador y de una despensa de Santa Cruz 2448, en Bahía Blanca.
El antecedente más grave corresponde a un homicidio cometido en 2008, cuando asesinó a su pareja de un disparo de arma de fuego en el barrio Latino. Por ese crimen recibió una condena a 12 años de prisión.
La investigación por el episodio ocurrido este jueves quedó a cargo de la UFIJ N° 17 de Tres Arroyos, bajo la carátula de tentativa de robo calificado en poblado y en banda y por escalamiento.
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