El principal sospechoso del crimen del policía Alan Fabián Molina, oriundo de Tres Arroyos, fue abatido este miércoles durante un enfrentamiento armado con las fuerzas de seguridad en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

Se trata de Joel Sebastián Magallanes, de 17 años, alias "Mayonesa", quien permanecía prófugo desde el asesinato del efectivo, ocurrido el 18 de julio pasado.

Según informó LU24, el adolescente murió durante un operativo judicial que incluyó 25 allanamientos simultáneos en distintos sectores del complejo habitacional. El Ministerio de Seguridad bonaerense ofrecía una recompensa de entre $5 millones y $10 millones por información que permitiera localizarlo.

El procedimiento se concretó exactamente cuatro meses después del asesinato de Molina, quien integraba la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de la Policía bonaerense.

El efectivo había sido atacado cuando participaba de un operativo preventivo en Fuerte Apache. En esas circunstancias, un sospechoso se resistió a ser identificado, disparó contra los uniformados y escapó.

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Molina recibió un disparo de gravedad pese a llevar colocado su chaleco antibalas. Fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, donde finalmente falleció.

Su asesinato provocó una profunda conmoción en Tres Arroyos, especialmente entre sus familiares y compañeros de la fuerza. El policía tenía un hijo recién nacido, Owen, y su esposa, Stephanie Falzetta, lo despidió públicamente con una emotiva carta.

El vínculo con una organización narco

De acuerdo con la investigación, Magallanes integraba una organización delictiva dedicada a la venta de drogas y a distintos hechos violentos en la zona.

Los investigadores lo identificaban como uno de los integrantes armados de la estructura presuntamente liderada por Guillermo Agustín Gerez, conocido como "Gordo Tilín", quien fue detenido a principios de noviembre.

Durante los meses que permaneció prófugo, el adolescente habría recibido colaboración de integrantes de otras bandas, entre ellas "Los Fiolos" y "La Michela", que le facilitaban vehículos, lugares donde esconderse e información sobre los movimientos policiales.

En octubre, la Justicia había realizado otros procedimientos vinculados con la investigación, incluido un allanamiento contra un presunto fabricante de armas caseras que abastecía a la organización.

Estaba acusado de otros dos asesinatos

Además del homicidio del policía tresarroyense, Magallanes tenía otros dos pedidos de captura por crímenes investigados por la Justicia de San Martín.

Uno de ellos correspondía al asesinato de Víctor Fernando Carrizo, ocurrido el 11 de diciembre de 2025 en Fuerte Apache. Los investigadores sospechaban que se había tratado de un ajuste de cuentas.

El segundo caso era el homicidio de Gabriel Omar López, cometido el 5 de enero de 2026 en Villa Pineral. Según la acusación, la víctima recibió varios disparos después de resistirse a un robo en la esquina de Ángel Pini y 3 de Febrero.

Con la muerte del adolescente durante el operativo de este miércoles, terminó la búsqueda del principal sospechoso por el asesinato de Molina, un crimen que había generado una fuerte conmoción en la comunidad de Tres Arroyos.