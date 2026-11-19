Las imágenes registradas por La Brújula 24 en el interior del ex Centro de Compras muestran el avanzado estado de deterioro del edificio, que permaneció abandonado aproximadamente 20 años y este jueves comenzó a ser intervenido por el Municipio.

El video permite observar amplios sectores del inmueble con el suelo cubierto por una gruesa capa de excremento de palomas, restos de materiales desprendidos, escombros y estructuras deterioradas. También se advierten daños en los techos y las instalaciones.

Durante el recorrido se observa a los integrantes de los equipos técnicos y de seguridad desplazándose por las instalaciones con trajes especiales de protección, máscaras respiratorias y cascos, debido a las condiciones de contaminación existentes.

Las imágenes corresponden al operativo iniciado esta mañana en el edificio ubicado en Colón y Brown, donde se realizan tareas de evaluación, limpieza, desinfección y control de plagas para reducir los riesgos sanitarios.

Luego de recorrer el lugar, el intendente Federico Susbielles describió un escenario alarmante. "Es dantesco lo que vi", expresó, y dijo que encontraron toneladas de excrementos y miles de cadáveres de palomas, con acumulaciones que en algunos sectores alcanzaban entre 30 y 40 centímetros de profundidad.

La intervención se lleva adelante por disposición del Juzgado de Faltas N° 1, con participación de la Policía Ecológica y distintas áreas municipales. Los costos de dicho procedimiento serán reclamados a los propietarios del inmueble.

El registro audiovisual de La Brújula 24 permite dimensionar el deterioro que permaneció oculto durante dos décadas en uno de los edificios más emblemáticos del centro de Bahía.