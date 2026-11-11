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Jueves con calor y alerta amarilla por tormentas en Bahía y la región
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 30°C y un cambio en las condiciones del tiempo durante la tarde.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este jueves 12 de noviembre una jornada calurosa e inestable en Bahía Blanca, con una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 30°C. Además, rige una alerta amarilla por tormentas fuertes durante la tarde y la noche.
De acuerdo con el organismo, la madrugada comenzará con cielo parcialmente nublado, mientras que durante la mañana estará mayormente nublado.
Las condiciones cambiarán durante la tarde, cuando se prevén tormentas aisladas que podrían extenderse hasta la noche.
En cuanto al viento, soplará del sector noreste y luego rotará hacia el este, con velocidades de entre 32 y 41 kilómetros por hora durante la segunda mitad del día. También se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.
La alerta amarilla comprende a Bahía Blanca y distintos sectores de la región para la tarde y la noche. Según el SMN, el área podría ser afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas.
El organismo anticipa valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual. Ante estas condiciones, recomienda evitar actividades al aire libre, limpiar desagües y sumideros, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y permanecer en lugares cerrados durante las tormentas.
En Monte Hermoso, se espera una mínima de 18°C y una máxima de 30°C, con tormentas fuertes desde la tarde. Por su parte, en Sierra de la Ventana la temperatura oscilará entre los 14°C y los 29°C, también con tormentas durante la segunda mitad de la jornada. En ambas localidades, la probabilidad de precipitaciones alcanzará entre el 40% y el 70% durante la tarde y la noche.
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