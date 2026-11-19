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La Corte Suprema puso un freno a los aumentos sin control de las prepagas
El máximo tribunal restableció el control estatal sobre los aumentos.
La Corte Suprema de Justicia declaró este jueves la inconstitucionalidad de dos artículos del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, mediante los cuales el Gobierno de Javier Milei había eliminado los controles estatales sobre los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga.
La resolución, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, establece que la Superintendencia de Servicios de Salud deberá recuperar sus facultades para revisar, fiscalizar y autorizar los incrementos.
El fallo se originó en una demanda presentada por una afiliada de Swiss Medical, quien cuestionó un aumento del 110% en su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.
La Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucionales los artículos 267 y 269 del decreto y ordenado limitar las subas según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Sin embargo, la Corte rechazó establecer ese límite automático vinculado a la inflación. En cambio, determinó que la autoridad sanitaria deberá evaluar los incrementos en función de la estructura de costos y otros criterios previstos en la legislación.
Los jueces consideraron que el Poder Ejecutivo no había demostrado la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran eliminar mediante un DNU las atribuciones estatales de control.
La sentencia representa un revés judicial para el Gobierno y podría tener consecuencias en otros reclamos de afiliados que cuestionaron aumentos aplicados desde fines de 2023.
Tal como señala DIB, el pronunciamiento no implica una reducción automática de todas las cuotas ni una devolución generalizada de los aumentos anteriores. Esos efectos dependerán de las situaciones particulares y de las decisiones que correspondan.
La Corte aclaró, además, que su resolución alcanza exclusivamente a los dos artículos cuestionados y no supone declarar inconstitucional el resto del DNU 70/2023.
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