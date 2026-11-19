Deportes
Argentina arrancó con el pie izquierdo: perdió 2-0 ante Australia en el Mundial Sub 17
El equipo dirigido por Diego Placente desperdició varias situaciones de gol y sufrió un doblete de Akol Akon. Además, Benjamín Vallejo fue expulsado sobre el final. El domingo buscará recuperarse frente a Mozambique.
La Selección Argentina tuvo un debut para el olvido en el Mundial Sub 17 de Qatar y cayó este jueves por 2-0 ante Australia, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo C.
El conjunto dirigido por Diego Placente comenzó mejor y generó varias oportunidades para abrir el marcador, pero falló en la definición. Australia, en cambio, aprovechó sus llegadas y terminó quedándose con los tres puntos.
Después de un primer tiempo sin goles, Akol Akon abrió el marcador a los 14 minutos del complemento, con un remate que se desvió en el defensor argentino Álvaro Güich y descolocó al arquero Valentín Reigia.
A los 25 minutos, tal como publica TyC, el propio Akon volvió a convertir tras recibir una asistencia de Emmett Shaw, eludir al guardameta argentino y definir con el arco a su disposición. La jugada fue revisada por el VAR antes de confirmarse el tanto.
Para completar una jornada negativa, Benjamín Vallejo fue expulsado a los 48 minutos del segundo tiempo por una infracción sobre Emile Katrib.
La Albiceleste deberá recuperarse rápidamente para mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.
Su próximo compromiso será el domingo 22 de noviembre, desde las 12.30 (hora argentina), ante Mozambique. Posteriormente, el miércoles, cerrará su participación en la fase de grupos frente a Dinamarca.
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