La Selección Argentina tuvo un debut para el olvido en el Mundial Sub 17 de Qatar y cayó este jueves por 2-0 ante Australia, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo C.

El conjunto dirigido por Diego Placente comenzó mejor y generó varias oportunidades para abrir el marcador, pero falló en la definición. Australia, en cambio, aprovechó sus llegadas y terminó quedándose con los tres puntos.

Después de un primer tiempo sin goles, Akol Akon abrió el marcador a los 14 minutos del complemento, con un remate que se desvió en el defensor argentino Álvaro Güich y descolocó al arquero Valentín Reigia.

A los 25 minutos, tal como publica TyC, el propio Akon volvió a convertir tras recibir una asistencia de Emmett Shaw, eludir al guardameta argentino y definir con el arco a su disposición. La jugada fue revisada por el VAR antes de confirmarse el tanto.

Para completar una jornada negativa, Benjamín Vallejo fue expulsado a los 48 minutos del segundo tiempo por una infracción sobre Emile Katrib.

La Albiceleste deberá recuperarse rápidamente para mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.

Su próximo compromiso será el domingo 22 de noviembre, desde las 12.30 (hora argentina), ante Mozambique. Posteriormente, el miércoles, cerrará su participación en la fase de grupos frente a Dinamarca.