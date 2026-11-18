

El proyecto de Ley Impositiva 2027 para la provincia de Buenos Aires profundiza la progresividad del sistema tributario provincial y prevé una reducción nominal del Impuesto Automotor para nueve de cada diez vehículos, aseguró el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, quien presentó ante diputados y senadores los principales alcances de la norma.

“Es una ley que consolida los avances logrados en materia de progresividad hasta acá”, afirmó Girard luego del encuentro con integrantes de las comisiones de Presupuesto de ambas Cámaras. Y explicó que el proyecto mantiene el criterio que la Provincia sostiene desde 2019: distribuir el esfuerzo tributario de acuerdo con la capacidad contributiva, evitando aumentos reales en los impuestos patrimoniales.

En el caso del Impuesto Automotor, explicó que el 88,6% de los vehículos pagará nominalmente menos durante 2027. La medida profundiza la reducción aplicada este año, cuando tres de cada cuatro propietarios abonaron menos. Se mantienen los cinco tramos de alícuotas, que van del 1% al 4,5%, y el impuesto continuará pagándose en diez cuotas a partir de marzo.

La baja se explica por la evolución del valor de los vehículos y la continuidad de la tabla de alícuotas, que permitirá que una parte importante del parque automotor pase a escalas inferiores. “Estamos consolidando una política que empezamos el año pasado: hacer más equitativa la patente y reducir su peso para la enorme mayoría de quienes tienen un vehículo”, sostuvo Girard.

La iniciativa también mantiene la progresividad en el Impuesto Inmobiliario. En el Urbano Edificado, la actualización promedio será del 30,4% y contará con un tope vinculado a la inflación acumulada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026. Según las estimaciones de ARBA, el 89,3% de las partidas tendrá un incremento anual inferior a $50.000. Para el Inmobiliario Rural, la actualización promedio será del 29,3%.

En Ingresos Brutos no habrá modificaciones en las alícuotas. Los tramos de facturación se actualizarán un 31%, lo que permitirá que unas 38.000 pymes pasen a tributar en una escala menor. De esta manera, se explicó, la Provincia busca evitar que la inflación empuje de manera automática a empresas de menor tamaño hacia alícuotas más altas.

El proyecto incorpora, además, un plan de pagos destinado a agentes de recaudación de Ingresos Brutos, con especial alcance para las pymes. Contempla hasta 48 cuotas, bonificaciones de intereses de entre el 20% y el 60% y la eliminación de multas y recargos. También permitirá rehabilitar planes caducos de todos los impuestos y cancelar las cuotas vencidas sin intereses por pago fuera de término.

Fuente: DIB