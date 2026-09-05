Motociclista chocó a una camioneta estacionada: terminó con múltiples lesiones en la cara

Un motociclista de 29 años resultó herido este sábado por la mañana luego de chocar contra una camioneta que se encontraba estacionada en Jujuy al 600.

El accidente ocurrió alrededor de las 8.50, cuando Nicolás Ezequiel Fernández circulaba en una moto Keller 110 cc y, por motivos que se investigan, impactó contra una Toyota Hilux estacionada a la altura del 636.

Como consecuencia del choque, el joven sufrió una posible fractura de mandíbula. Según la información policial, circulaba sin el casco colocado. Una ambulancia lo trasladó de urgencia para recibir atención médica, aunque se informó que no corría riesgo de vida.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Tránsito, Defensa Civil y una ambulancia. También se dio intervención a la Comisaría Quinta y se aguardaba la llegada de peritos para realizar las tareas correspondientes.