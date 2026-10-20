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La Liga de Plata pone en marcha los cuartos de final con el ascenso en juego
Ocho equipos comienzan la pelea por llegar a la definición del torneo. Las series serán al mejor de tres partidos y continuarán el viernes con las localías invertidas.
La Liga Bahiense de Básquetbol Plata comenzará este martes la disputa de los cuartos de final, con cuatro enfrentamientos que abrirán la etapa decisiva del campeonato y la lucha por el ascenso a la máxima categoría local.
Los cruces serán San Lorenzo (1º)-El Nacional (8º), Altense (2º)-Ateneo (7º), 9 de Julio (3º)-Argentino (6º) y Comercial (4º)-Sportivo Bahiense (5º).
Todas las series se disputarán al mejor de tres encuentros y tendrán continuidad el próximo viernes, cuando se inviertan las localías.
San Lorenzo llega con una ventaja importante, ya que se adjudicó la primera parte de la temporada y tiene asegurada una final extra en caso de no ganar este segundo tramo.
El ganador de los playoffs conseguirá el ascenso a la Liga Bahiense de Oro, mientras que el perdedor de la definición deberá disputar una promoción al mejor de cinco partidos frente al penúltimo de esa categoría, con la posibilidad de obtener un segundo ascenso.
La pelea por la permanencia
En paralelo, continúa la serie entre La Falda y Espora, que tiene al conjunto puntaltense en ventaja por 1 a 0.
El segundo encuentro se disputará el viernes en Punta Alta, en una serie al mejor de cinco partidos.
El perdedor descenderá directamente a la Liga Bahiense de Bronce, mientras que el ganador deberá disputar una promoción, también al mejor de cinco, ante el segundo clasificado de esa categoría.
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