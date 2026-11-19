El director de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat del Municipio, Diego Palomo, aseguró que la limpieza del ex Centro de Compras, ubicado en Brown y Colón, demandará más tiempo del previsto debido al estado de abandono del edificio y los riesgos sanitarios detectados durante el operativo. En diálogo con el programa Nunca es Tarde, por La Brújula 24, estimó que las tareas podrían extenderse durante al menos dos meses.

"Entendemos que va a ser mucho mayor de lo esperado, sobre todo en los pisos dos y tres, de los que no teníamos ninguna imagen ni referencia", explicó el funcionario, quien participó del ingreso al inmueble después de 20 años de abandono.

Palomo detalló que en el interior encontraron toneladas de excremento de palomas y restos de animales, entre ellos ratas y gatos. "Hay un riesgo biológico muy importante, más del que nos imaginábamos", sostuvo, y explicó que el material acumulado puede contener virus, bacterias y hongos capaces de provocar enfermedades.

El operativo involucra a unas 50 personas, entre profesionales, inspectores y trabajadores. Antes de retirar los residuos, la Policía Ecológica aplica una solución desinfectante para reducir los riesgos asociados a la dispersión de partículas contaminadas.

La limpieza se realiza de manera manual, con herramientas y bolsas especiales, mientras que los operarios deben cumplir períodos limitados de trabajo por el uso de trajes de protección. Además, comenzaron las tareas de control de roedores y el cerramiento de los accesos para impedir el ingreso de animales.

El funcionario indicó que todavía quedan sectores sin inspeccionar, entre ellos el subsuelo, y que el avance dependerá de las condiciones de seguridad del edificio. "Sería una irresponsabilidad generar un movimiento masivo de esa materia fecal", remarcó.

Por último, Palomo señaló que el Municipio evaluará posibles acciones legales por el estado del inmueble y confirmó que los costos de la limpieza serán incorporados a la partida correspondiente a la propiedad, con el objetivo de reclamar su pago a los dueños.