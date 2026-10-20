Va por la revancha: Del Potro, nuevamente nominado al Salón de la Fama del Tenis

Juan Martín Del Potro tendrá una nueva oportunidad de ingresar al Salón de la Fama del Tenis: tras no lograr entrar en 2026, cuando solo lo hizo Roger Federer, fue nominado para la camada 2027 junto a la australiana Ashleigh Barty y la rusa Svetlana Kuznetsova, además del japonés Shingo Kunieda en la categoría de silla de ruedas. Vota acá.

Entre los hitos del argentino en el deporte, la web del International Tennis Hall of Fame (ITHF) destacó el campeonato del US Open 2009, la Copa Davis del 2016 y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. También lo respaldan otros 21 títulos ATP, el bronce en Londres 2012 y haber alcanzado el número 3 en el ranking (en 2018).

En caso de ser elegido, el tandilense se convertirá en el tercer argentino en entrar al prestigioso salón. El listado ya cuenta con Guillermo Vilas, que ingresó en 1991, y Gabriela Sabatini, que lo hizo en 2006. Actualmente, entre sus miembros hay 272 leyendas provenientes de 28 países, según información oficial del sitio.

Cómo es el sistema de votación del Salón de la Fama del Tenis

Para ser elegido, cada candidato debe alcanzar al menos el 75% de los votos. Aunque la decisión depende principalmente de periodistas, historiadores y miembros del ITHF, el público también tiene un rol clave: a través del sitio web del Salón de la Fama, los fanáticos pueden votar hasta el 25 de octubre para otorgar un extra del 3%, 2% y 1% a los tres candidatos más votados.

Quiénes son los otros candidatos

El listado de nominados para la clase 2027 del Salón de la Fama del Tenis incluye a la australiana Ash Barty, ex número 1 del mundo y ganadora de 3 Grand Slams en singles y a la rusa Svetlana Kuznetsova, que llegó a ser #2 y ganó 2 Grand Slams en singles. También, en la categoría de silla de ruedas, está el japonés Shingo Kunieda, quien estuvo en lo más alto del ranking por 582 semanas y levantó 28 Grand Slams individuales. La úlitma mujer en ser admitida fue Maria Sharapova en el 2025.

Fuente: Olé