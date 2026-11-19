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La Bolsa de Comercio anunció los ganadores de su 41° Salón Anual de Arte
El certamen distinguió a artistas de Bahía Blanca y distintos puntos del país en las categorías pintura y escultura. La inauguración de la muestra será el viernes 27 de noviembre, a las 19.30, en avenida Colón 2.
La Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca dio a conocer los ganadores y las menciones especiales del 41° Salón Anual de Arte, un certamen que busca promover la creación artística y reconocer el talento de exponentes locales, regionales y nacionales.
En la categoría pintura, el primer premio adquisición fue para Pablo Fabián Macías, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su obra El juego de la taba de 1964. El segundo lugar correspondió a Mónica Rojas, de Merlo, por Belladona, mientras que Andrés Compagnucci, de La Plata, obtuvo el tercero con The rider.
También recibieron menciones Gabriel Álvarez, Juan José Wally, Mario Nicora y Mario Eyheramonho.
En escultura, María Alejandra Paiz, de Tres Arroyos, obtuvo el primer premio adquisición por su trabajo Amparo. El segundo lugar fue para el bahiense Marcelo Fernández Rodero, con En pampa y la vía, y el tercero para Gustavo Boero, de Carmen de Patagones, por El abrigo.
Las menciones en esta categoría correspondieron a Jorge Oscar Fuhr, de Tornquist, Tian Ortiz, de Santa Rosa, y una obra titulada Ángel paramétrico, una monumentalidad comprimida.
El jurado estuvo integrado por Ricardo Celma, Mario Sanzano y Mario Vidal Lozano, quienes evaluaron las propuestas presentadas.
La inauguración se realizará el viernes 27 de noviembre, a las 19.30, en la sede de la Bolsa de Comercio, ubicada en avenida Colón 2. La exposición reunirá las obras seleccionadas y estará abierta a la comunidad.
Con esta nueva edición, la Fundación busca dar continuidad a uno de sus espacios tradicionales de difusión y reconocimiento de las artes visuales.
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