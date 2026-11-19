Mariana Fabbiani atraviesa un delicado momento familiar por la salud de su marido, el productor televisivo Mariano Chihade, quien debió ser intervenido quirúrgicamente luego de que los médicos detectaran una imagen nodular en el cerebro.

En medio de la preocupación, la conductora utilizó sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño recibidas y transmitir un mensaje de esperanza a sus seguidores.

"Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento", expresó Fabbiani a través de una historia publicada en Instagram.

Luego, les pidió a quienes acompañan a la familia que continúen enviando buenos deseos durante la recuperación de su esposo.

"Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará", escribió la conductora, junto a los símbolos de unas manos en oración y un corazón rojo.

Además, compartió una imagen de la Virgen Desatanudos, en una muestra de la fe a la que se aferra durante este difícil momento.

Qué dice el último parte médico de Mariano Chihade

El productor y fundador de Mandarina Contenidos ingresó el martes al Instituto Fleni, sede Belgrano, para realizarse estudios programados después de que una resonancia magnética detectara una imagen nodular en el cerebro.

Ante los resultados, los profesionales decidieron mantenerlo internado y avanzar con una intervención quirúrgica, que finalmente se realizó este miércoles.

Según el último parte médico difundido por la institución, la operación se desarrolló sin complicaciones y Chihade presenta una evolución favorable.

El productor continúa internado, acompañado por su familia y bajo seguimiento médico.

La noticia generó preocupación en el ambiente televisivo, donde Chihade cuenta con una extensa trayectoria como responsable de Mandarina Contenidos, productora de numerosos programas de televisión.

Mientras tanto, Fabbiani permanece junto a su esposo y sus seres queridos, a la espera de su recuperación.