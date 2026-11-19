Espectáculos
Mariana Fabbiani lanzó un emotivo mensaje por la salud de su marido: "Esto también pasará"
La conductora rompió el silencio tras la internación de Mariano Chihade, quien fue operado por un nódulo cerebral. El productor televisivo permanece internado en el Fleni y evoluciona favorablemente.
Mariana Fabbiani atraviesa un delicado momento familiar por la salud de su marido, el productor televisivo Mariano Chihade, quien debió ser intervenido quirúrgicamente luego de que los médicos detectaran una imagen nodular en el cerebro.
En medio de la preocupación, la conductora utilizó sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño recibidas y transmitir un mensaje de esperanza a sus seguidores.
"Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento", expresó Fabbiani a través de una historia publicada en Instagram.
Luego, les pidió a quienes acompañan a la familia que continúen enviando buenos deseos durante la recuperación de su esposo.
"Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará", escribió la conductora, junto a los símbolos de unas manos en oración y un corazón rojo.
Además, compartió una imagen de la Virgen Desatanudos, en una muestra de la fe a la que se aferra durante este difícil momento.
Qué dice el último parte médico de Mariano Chihade
El productor y fundador de Mandarina Contenidos ingresó el martes al Instituto Fleni, sede Belgrano, para realizarse estudios programados después de que una resonancia magnética detectara una imagen nodular en el cerebro.
Ante los resultados, los profesionales decidieron mantenerlo internado y avanzar con una intervención quirúrgica, que finalmente se realizó este miércoles.
Según el último parte médico difundido por la institución, la operación se desarrolló sin complicaciones y Chihade presenta una evolución favorable.
El productor continúa internado, acompañado por su familia y bajo seguimiento médico.
La noticia generó preocupación en el ambiente televisivo, donde Chihade cuenta con una extensa trayectoria como responsable de Mandarina Contenidos, productora de numerosos programas de televisión.
Mientras tanto, Fabbiani permanece junto a su esposo y sus seres queridos, a la espera de su recuperación.
Sangrienta pelea entre cinco chinos por la apertura de un supermercado
Boca copó Colombia: llegó a Barranquilla y lo recibieron miles de hinchas
Básquet bahiense: tres partidos definen los semifinalistas de la Liga de Oro
Dura sanción para Huracán: deberá jugar diez partidos sin su público
Olimpo ya tiene día, horario y árbitro para la primera semifinal ante Douglas Haig
Más Leídas
-
Noticias B22 horas ago
"Mi hija me dijo: 'Nos volvemos a casa con papá muerto'"
-
La región11 horas ago
Dos detenidos en un allanamiento por el robo en una estancia cerca de Médanos
-
Noticias B18 horas ago
Entregaron personerías jurídicas y regularizaciones a 80 instituciones de Bahía
-
Noticias B18 horas ago
Cayó en Brasil uno de los prófugos en la causa de los bolsos con cocaína en la ría
-
Noticias B16 horas ago
Comenzó el juicio por el crimen de Cristian Lucero, atropellado tras una discusión en Vista Alegre
-
Noticias B19 horas ago
Se cayó la sesión en Diputados por la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central
-
Noticias B19 horas ago
Adelantaron el cierre de las farmacias de IOSFA y crece la preocupación en Bahía y Punta Alta
-
Noticias B22 horas ago
El fiscal apuntó contra Montezanti: "Tenía un vínculo con la inteligencia que era clandestina"