El talento de los Ginóbili parece tener continuidad. Dante y Nicola, los hijos mellizos de Manu, comenzaron a llamar la atención en el básquet de EE.UU. y un video de sus actuaciones se viralizó en las redes sociales.

Los adolescentes, de 16 años, juegan para los Barons, el equipo del colegio Saint Mary's Hall, ubicado en San Antonio, Texas, donde reside la familia del exjugador de la NBA.

Las imágenes, difundidas por la cuenta Spurs Nation SA en la red social X, muestran a los hermanos realizando volcadas, lanzamientos de tres puntos, robos de pelota y acciones defensivas que despertaron el entusiasmo de los seguidores de los San Antonio Spurs.

El parecido físico y algunos movimientos de los jóvenes con su padre no pasaron inadvertidos. Muchos usuarios destacaron su estilo de juego y recordaron las características que convirtieron a Manu en una de las grandes figuras de la historia de la franquicia texana.

"Eso es ADN Ginóbili" y "Juegan como el padre, son iguales", fueron algunos de los comentarios que acompañaron la publicación.

Los mellizos nacieron el 16 de mayo de 2010, durante la etapa de Manu en la NBA, donde conquistó cuatro campeonatos con los Spurs antes de retirarse en 2018.

Por ahora, Dante y Nicola transitan su formación deportiva en el ámbito escolar, aunque sus primeras apariciones públicas en las canchas ya generan entusiasmo entre quienes sueñan con ver una nueva generación de los Ginóbili en el básquet profesional.

Manu’s twin sons, Nico and Dante Ginobili, are now playing high school hoops…



Feel old yet?🫠 pic.twitter.com/aDuZ9xayjN — SpursNationSA (@SpursNation_SA) November 19, 2026

Con información de En Agenda