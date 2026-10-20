Paro docente en la Provincia: la FEB rechazó el aumento salarial y anunció 48 horas de huelga

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), uno de los principales gremios docentes de la provincia de Buenos Aires, rechazó este martes la oferta salarial del 6% presentada por el gobierno de Axel Kicillof y anunció un paro de 48 horas, cuya primera jornada se cumplirá el jueves 22 de octubre.

La medida fue resuelta durante un congreso extraordinario de la organización sindical, luego de que la propuesta oficial fuera sometida a consideración de los docentes de distintos distritos bonaerenses.

Según informó la agencia DIB, los congresales rechazaron por amplia mayoría el ofrecimiento al considerar que el incremento resulta insuficiente para recuperar el poder adquisitivo de los salarios.

"Los congresales coincidieron en que la propuesta salarial no frena el deterioro del poder adquisitivo de los docentes", expresó la FEB mediante un comunicado.

La organización resolvió llevar adelante dos jornadas de huelga, aunque no serán consecutivas. La primera se realizará este jueves, mientras que la fecha de la segunda todavía no fue definida.

La decisión marca una diferencia dentro del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), ya que otros sindicatos que integran ese espacio, como Suteba, AMET, Sadop y Udocba, aceptaron la propuesta salarial del Ejecutivo provincial.

El ofrecimiento contempla un incremento del 6% dividido en dos tramos: un 3% correspondiente a octubre, que se cobrará en noviembre, y otro 3% en noviembre, que se percibirá en diciembre.

Pese al rechazo de la FEB, el acuerdo salarial quedó cerrado con la aceptación de la mayoría de las organizaciones sindicales y, por el momento, el Gobierno bonaerense no prevé reabrir las negociaciones paritarias antes de diciembre.

El escenario de conflicto se completa con otras medidas de fuerza anunciadas por sectores docentes que también rechazaron el aumento.

La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires convocó a un paro para este martes 20, mientras que la agrupación Multicolor de Suteba, opositora a la conducción provincial del sindicato, anunció una huelga para el miércoles 21 y una movilización para el jueves 22.

De esta manera, las protestas podrían afectar el normal desarrollo de las clases en establecimientos educativos bonaerenses durante varios días de esta semana.

En Bahía Blanca, el impacto dependerá de la adhesión de los docentes de cada establecimiento a las medidas de fuerza convocadas por las distintas organizaciones sindicales.