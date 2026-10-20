Discutió con su sobrino por un auto abandonado, le disparó dos veces y terminó detenido

Un hombre de 73 años fue detenido este martes, acusado de efectuar dos disparos contra su sobrino y amenazar de muerte a otras dos personas durante una discusión familiar originada por un vehículo en mal estado que se encontraba estacionado en la vía pública.

El episodio ocurrió alrededor de las 15 en inmediaciones de las calles Emilio Rosas y 1810, donde personal del Comando de Patrullas acudió tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un hombre armado que había efectuado detonaciones.

Al llegar, los efectivos se entrevistaron con un hombre de 50 años, quien relató que momentos antes se había acercado a la casa de su tío para pedirle que retirara un automóvil deteriorado que estaba estacionado en la calle y generaba molestias en el sector.

Según su testimonio, la conversación derivó en una violenta reacción de su familiar, identificado como Adelmo Aldo Maina, de 73 años, quien habría extraído un revólver y efectuado dos disparos en dirección a su sobrino.

A pesar de la gravedad del ataque, el denunciante no sufrió heridas.

En medio del conflicto intervino un vecino de 24 años, pero la situación volvió a agravarse cuando el acusado habría exhibido nuevamente el arma y amenazado de muerte a ambos hombres, advirtiéndoles que los mataría.

Ante esta situación, los policías arrestaron a Maina, pero durante el procedimiento no lograron encontrar el revólver presuntamente utilizado. También se solicitó la presencia de personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y avanzar en el esclarecimiento del episodio.

El acusado quedó a disposición de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial, en una causa caratulada como abuso de armas y amenazas agravadas.