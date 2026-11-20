Abel Pintos volvió a protagonizar un emotivo momento con dos jóvenes del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, con quienes había cantado frente al papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina. Esta vez, el músico bahiense los sorprendió con una invitación especial: acompañarlo en uno de sus conciertos en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.

Los protagonistas son Valentina y Emanuel, dos residentes de la institución ubicada en el partido bonaerense de Almirante Brown, que compartieron con el artista la interpretación de "La llave" durante el encuentro con el Sumo Pontífice, el pasado 9 de noviembre.

La sorpresa quedó registrada en un video difundido a través de las redes sociales del Cottolengo, donde se observa la emoción de ambos jóvenes al recibir el mensaje de Pintos.

"Me alegra mucho poder saludarlos. Quería hacerles una invitación: estoy haciendo unos conciertos en el Teatro Gran Rex y me encantaría que ustedes pudieran venir a compartir conmigo una vez más 'La llave'", expresó el cantante.

El músico les explicó que había disfrutado especialmente la experiencia compartida durante la visita papal y que deseaba repetirla frente al público de uno de los teatros más importantes del país.

Además, envió un afectuoso saludo a los demás integrantes del coro y de la orquesta de la institución, y les anticipó que tiene intenciones de regresar para visitarlos.

La reacción de Valentina y Emanuel estuvo cargada de emoción y agradecimiento. Ambos celebraron la posibilidad de volver a cantar junto al artista, esta vez sobre el escenario del Gran Rex.

"Muchas gracias, Abel, es una bendición para nosotros que nos invites a cantar", manifestó Valentina.

Por su parte, Emanuel expresó: "No me lo esperaba, pero estoy agradecido por esta oportunidad que Dios nos da para cantar con vos".

La invitación surgió después de uno de los momentos más conmovedores de la visita de León XIV al país. Durante su paso por el Cottolengo Don Orione, el Papa escuchó la interpretación de "La llave" a cargo de Abel Pintos y los integrantes del coro de la institución.

Aquella presentación, realizada ante el Pontífice y las personas que participaron del encuentro, generó una profunda emoción y se convirtió en una de las imágenes destacadas de la visita.

Ahora, el cantante bahiense decidió darle continuidad a esa experiencia y ofrecerles a los jóvenes la oportunidad de compartir nuevamente su música, esta vez frente al público que asiste a sus conciertos en Buenos Aires.