Aumentan las cuotas de los colegios privados: cuánto se pagará en noviembre y diciembre

Las familias que envían a sus hijos a colegios privados de la provincia de Buenos Aires deberán afrontar nuevos aumentos en las cuotas durante noviembre y diciembre. El Gobierno bonaerense autorizó una actualización de los aranceles máximos para los establecimientos educativos que reciben aportes estatales.

Según informó el diario El Día de La Plata, la medida alcanza a los jardines de infantes y colegios primarios y secundarios subvencionados, que deberán ajustar sus valores de acuerdo con las escalas establecidas por las autoridades educativas.

Los incrementos autorizados son del 3,6% para noviembre y del 3,8% para diciembre, de acuerdo con la información difundida por entidades representativas de la educación privada.

En el caso de los establecimientos de nivel inicial y primario que cuentan con un aporte estatal del 40%, el arancel máximo autorizado llegará a $182.660 en diciembre. Se trata de uno de los valores más elevados dentro de las escalas correspondientes a esos niveles educativos.

Para los colegios secundarios con un 40% de subvención, los topes serán de $132.730 en noviembre y $137.780 en diciembre. En cambio, las instituciones que reciben el 100% de asistencia estatal tendrán límites de $24.390 y $25.880, respectivamente.

La actualización llega después de varios reclamos de las asociaciones que representan a los establecimientos privados, que vienen advirtiendo sobre las dificultades para afrontar los aumentos salariales del personal docente y los mayores costos de funcionamiento.

Desde el sector educativo sostienen que las actualizaciones autorizadas durante el año no siempre acompañaron el incremento de los gastos, situación que generó un desfasaje entre los ingresos por cuotas y las obligaciones económicas de las instituciones.

Los nuevos valores también alcanzan a los colegios subvencionados de Bahía Blanca y el resto de la provincia. Sin embargo, no significa que todos los establecimientos cobrarán los mismos importes, ya que cada institución deberá respetar los máximos correspondientes a su nivel educativo y porcentaje de aporte estatal.

Las escuelas deberán comunicar los nuevos aranceles a las familias, de acuerdo con las obligaciones de información previstas en la normativa vigente, antes de aplicar los cambios correspondientes a los últimos meses del ciclo lectivo 2026.