Bahía sin clases: paro de Suteba para exigir justicia por el femicidio la maestra correntina

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a un paro nacional docente para este jueves 29 de octubre, acompañado por una jornada de duelo y movilizaciones en todo el país, para reclamar justicia por Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años que fue encontrada sin vida en Corrientes.

En Bahía Blanca, Suteba Multicolor anunció una concentración para las 17.30 en la Plaza Rivadavia, donde docentes y representantes sindicales se reunirán para exigir el esclarecimiento del caso y reclamar que se determinen las responsabilidades correspondientes.

"Nos falta una maestra. Justicia por Nancy Godoy. El Estado es responsable", expresó la organización gremial a través de sus redes sociales.

Desde la seccional local manifestaron su acompañamiento al reclamo y exigieron una investigación que permita conocer las circunstancias de la muerte de la docente y establecer quiénes fueron los responsables.

Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N° 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento de Esquina, provincia de Corrientes. Se encontraba desaparecida desde el 7 de octubre y su cuerpo fue hallado este miércoles 28, después de tres semanas de búsqueda.

La investigación judicial está orientada hacia la hipótesis de un femicidio y cuenta con cinco personas detenidas. Las autoridades buscan determinar las circunstancias del crimen y establecer el grado de participación de los sospechosos.

Por su parte, CTERA reclamó una investigación exhaustiva y cuestionó las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección en las que la docente desarrollaba sus tareas.

La confederación también pidió a los gobiernos de Corrientes y de la Nación que asuman las responsabilidades que les corresponden respecto de las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores de la educación rural.

En ese contexto, la convocatoria de este jueves tendrá expresiones en distintas ciudades del país. En Bahía Blanca, la actividad central anunciada por Suteba Multicolor será la concentración de las 17.30 en la Plaza Rivadavia, bajo la consigna "Justicia por Nancy Godoy".