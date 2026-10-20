Piden circular con cuidado en la Ruta 3 por trabajos en el Puente Naranja

La circulación vehicular se encuentra reducida a media calzada en la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 669, en el sector conocido como Puente Naranja, donde se desarrollan trabajos de reparación del pavimento.

Las tareas están a cargo de la empresa concesionaria Corresur y se llevan adelante en inmediaciones de la intersección con la Ruta Nacional 229.

Debido a la presencia de maquinaria y trabajadores sobre la calzada, se solicita a los conductores circular con extrema precaución, respetar las velocidades máximas permitidas y seguir las indicaciones del operativo de tránsito dispuesto en el lugar.

Por el momento, no se informó cuánto tiempo demandarán los trabajos ni cuándo quedará restablecida la circulación normal en ese sector.