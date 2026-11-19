El jurado popular declaró culpable a Franco Andrés Lembo por el delito de homicidio culposo agravado por conducir bajo los efectos de estupefacientes, en el marco del juicio por la muerte de Cristian Matías Lucero, ocurrida en el barrio Vista Alegre de Bahía Blanca.

La decisión se conoció tras el debate judicial desarrollado en el Palacio de Tribunales, bajo la conducción del juez Eduardo d'Empaire. Lembo había llegado a juicio acusado de homicidio simple con dolo eventual, una calificación más grave que la finalmente determinada por el jurado.

El hecho ocurrió el 18 de noviembre de 2025, poco después de las 23, en la intersección de Goleta La Luisa y Enrique Julio. Según la investigación, ambos habían mantenido una discusión en las inmediaciones de un kiosco, tras la cual Lembo atropelló a Lucero con su Renault Logan.

La víctima sufrió graves lesiones en la cabeza y falleció mientras era trasladada en ambulancia al hospital. El conductor se retiró del lugar, pero fue localizado poco después por la Policía en Adrián Veres al 2000, gracias a las cámaras del Centro Único de Monitoreo.

Tras su detención, Lembo fue sometido a un test de drogas que arrojó resultado positivo para cocaína. La investigación estuvo a cargo de la UFIJ Nº 5, encabezada por el fiscal Jorge Viego.

Con el veredicto de culpabilidad, la causa avanzará hacia la instancia en la que se deberá determinar la pena que recibirá Lembo.