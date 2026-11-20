Mantener los espejos limpios y brillantes puede convertirse en una tarea complicada, especialmente cuando aparecen manchas de agua, huellas de dedos o marcas que persisten incluso después de pasar un trapo.

Sin embargo, existe un método casero que permite recuperar el brillo de los espejos sin gastar demasiado dinero ni recurrir a productos de limpieza costosos.

Según publicó Canal 26, el secreto consiste en utilizar una mezcla de agua y vinagre blanco, dos ingredientes que ayudan a eliminar la suciedad y los depósitos minerales que quedan sobre el vidrio cuando se evaporan las gotas de agua.

El vinagre blanco resulta especialmente útil debido a su acidez, que facilita la eliminación de ciertos residuos responsables de las manchas y el aspecto opaco de las superficies.

Cómo preparar la mezcla para limpiar los espejos

Para aplicar este método se necesitan pocos elementos:

1 taza de agua.

1 taza de vinagre blanco de limpieza.

1 recipiente con pulverizador.

2 paños de microfibra limpios y secos.

El primer paso consiste en colocar partes iguales de agua y vinagre dentro del pulverizador y agitar suavemente para integrar ambos ingredientes.

Antes de aplicar la preparación, es importante retirar el polvo del espejo con un paño de microfibra seco, evitando que las partículas de suciedad se distribuyan por toda la superficie.

Luego, se debe rociar una pequeña cantidad de la mezcla sobre otro paño, sin pulverizar directamente el espejo. Esto permite controlar la humedad y evita que el líquido se acumule en los bordes.

A continuación, hay que limpiar suavemente toda la superficie, prestando especial atención a las huellas y las marcas de agua.

Este método deja los espejos impecables. Foto: Foto: Gemini

Finalmente, se recomienda utilizar un segundo paño de microfibra, completamente seco, para retirar los restos de humedad y conseguir un acabado brillante y sin vetas.

Los errores que conviene evitar al limpiar los espejos

Además de utilizar una preparación adecuada, existen algunos cuidados que pueden marcar la diferencia en el resultado final.

Uno de los más importantes es evitar el exceso de líquido, ya que la humedad acumulada puede dejar nuevas manchas y filtrarse hacia los bordes del espejo.

También se aconseja no realizar la limpieza cuando la superficie recibe luz solar directa. El calor provoca que el producto se evapore rápidamente y puede generar vetas antes de terminar el trabajo.

Otro aspecto fundamental es utilizar paños de microfibra en lugar de esponjas abrasivas, que pueden rayar el vidrio o deteriorar sus tratamientos superficiales.

Por último, conviene limpiar también los marcos y las esquinas, donde suele acumularse polvo que puede volver a ensuciar el espejo.

Con estos sencillos cuidados y una mezcla de agua y vinagre blanco, es posible mantener los espejos limpios durante más tiempo y recuperar su brillo sin necesidad de utilizar productos especiales.