Fue a cantar a la TV, perdió su trabajo como docente y sorprendió a Abel Pintos

Una participante de Es mi sueño, el programa que conduce Guido Kaczka por eltrece, protagonizó un curioso momento al revelar que su participación en el certamen musical le había costado su trabajo como docente. La confesión sorprendió a Abel Pintos, integrante del jurado, quien reaccionó con una divertida reflexión.

La protagonista fue Fabiana Vega, profesora de Matemática, quien se presentó junto a Ailén Peralta e interpretó la canción Sin tu amor, de Alejandro Lerner. La dupla obtuvo 331 puntos y superó a Lucas Romero, que consiguió 311, logrando así avanzar a la siguiente instancia de la competencia.

Según publicó La 100, la situación salió a la luz cuando Guido Kaczka mencionó la profesión de Vega. La participante aprovechó para enviarles un saludo a sus alumnos y comentó entre risas: “Después me reclaman”. Sin embargo, su compañera de escenario agregó una frase que sorprendió a todos: “Los que te echaron también”.

Ante la inesperada revelación, la docente explicó lo que había ocurrido con su trabajo. “Me echaron por venir al programa, pero quedó todo bien igual”, aseguró. Luego aclaró que se encontraba realizando una suplencia y que esta había finalizado debido a sus ausencias: “Terminó la suplencia porque estaba faltando”.

Fue entonces cuando Abel Pintos intervino con una observación que desató las carcajadas del público. “Pará, vos eras la suplente y además faltaste”, expresó el cantante, sorprendido por la situación.

Lejos de terminar allí, el músico completó su reflexión con una cuota de humor: “Y sí, estaba cantado. Vos tenías que suplir al que faltaba. ¿Cómo vas a faltar?”.

La participante tomó los comentarios con buen humor y celebró su clasificación a la siguiente etapa del certamen. Aunque su aventura televisiva coincidió con el final de su suplencia docente, Vega consiguió avanzar en su objetivo de continuar desarrollando su pasión por la música.