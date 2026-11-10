Destacada C
Promulgaron la ley que restringe el uso de celulares en las escuelas
La medida alcanza a estudiantes de primaria y secundaria de la Provincia, tanto de establecimientos públicos como privados. Los dispositivos solo podrán utilizarse con fines educativos y autorización de los docentes.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó este martes una ley que restringe el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas primarias y secundarias, tanto públicas como privadas. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y establece nuevas condiciones para la utilización de pantallas durante la jornada escolar.
Se trata de la Ley 15.678, que modifica una normativa anterior y extiende al nivel secundario las restricciones que ya estaban previstas para los alumnos de primaria.
La legislación determina que los estudiantes deberán utilizar estos dispositivos únicamente para cumplir objetivos pedagógicos. En ese sentido, establece como regla general que no podrán usarse durante la jornada educativa, salvo que exista un pedido o autorización expresa del docente.
Sin embargo, la aplicación de la medida generó diferencias dentro del propio Gobierno bonaerense. Según publicó LU24, la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, sostuvo días atrás que la normativa no implica una prohibición absoluta. "La ley no lo prohíbe, la ley indica que tiene que ser regulado", expresó la funcionaria durante una entrevista en el programa de streaming Buenas Tardes China.
Sus declaraciones provocaron la reacción del senador provincial Emmanuel González Santalla, de La Cámpora, quien defendió el alcance de la restricción y cuestionó la interpretación de Terigi. "La ley es clara", afirmó el legislador, al señalar que los celulares no pueden utilizarse durante la jornada escolar, excepto cuando un docente los requiera para actividades educativas.
"Implemente la ley sancionada, ministra, o explique quién no le permite hacerlo", reclamó González Santalla.
La promulgación también incluyó otras dos leyes vinculadas con el ámbito educativo. Una de ellas es la denominada Ley Ema, que crea un programa de prevención y abordaje de la violencia digital en las escuelas.
La normativa lleva ese nombre en homenaje a Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se quitó la vida luego de que un compañero difundiera un video suyo sin consentimiento. Su objetivo es promover una convivencia digital segura y brindar herramientas para prevenir situaciones de violencia en entornos virtuales.
Por último, se promulgó la Ley 15.676, que incorpora el bienestar socioemocional y afectivo entre los objetivos educativos de los niveles inicial, primario y secundario.
La diputada provincial Luciana Padulo, impulsora de esta última iniciativa, explicó que se busca generar espacios de diálogo y escucha dentro de las instituciones. "Tiene que ver con abrir pequeños espacios de charla, no para que el docente se tenga que hacer cargo de resolverlo, pero sí para que pueda tener una escucha atenta y que pueda derivarlo si es que considera", señaló.
De esta manera, las tres normas quedaron promulgadas este 10 de noviembre, aunque la discusión sobre cómo implementar las restricciones al uso de celulares continúa abierta dentro de las autoridades educativas provinciales.
Promulgaron la ley que restringe el uso de celulares en las escuelas
Ahora el "sospechoso" por la muerte del productor rural en Dorrego es un carnero
Thiago pasó un mes en terapia y su familia encontró un refugio para atravesar junta el momento más difícil
Argentina reclamó ante un tribunal internacional para frenar la explotación petrolera británica en las Malvinas
El Papa reivindicó a los santos argentinos en Córdoba: "No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo"
Más Leídas
-
La región14 horas ago
Dorrego: murió el dueño de un campo tras ser embestido por un toro
-
Noticias B7 horas ago
Borracho manejaba a toda velocidad y quedó detenido tras una persecución
-
Noticias B21 horas ago
Villarruel explicó por qué no asistió a la misa en Palermo: "Nunca recibimos el QR"
-
El Tiempo7 horas ago
Fuerte viento y temperatura de verano: así se presenta el martes en la ciudad
-
Destacada C3 horas ago
Un incendio causó daños en el techo de la Galería Visión 2000
-
Noticias B7 horas ago
Monte Hermoso vivió un fin de semana largo a puro sol y con buena presencia de turistas
-
Noticias B20 horas ago
"El desempleo es un auténtico drama en la vida de quien lo padece"
-
Espectáculos8 horas ago
El gesto del Papa que emocionó a Abel Pintos: "No lo olvidaremos en nuestras vidas"