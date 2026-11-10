Promulgaron la ley que restringe el uso de celulares en las escuelas

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó este martes una ley que restringe el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas primarias y secundarias, tanto públicas como privadas. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y establece nuevas condiciones para la utilización de pantallas durante la jornada escolar.

Se trata de la Ley 15.678, que modifica una normativa anterior y extiende al nivel secundario las restricciones que ya estaban previstas para los alumnos de primaria.

La legislación determina que los estudiantes deberán utilizar estos dispositivos únicamente para cumplir objetivos pedagógicos. En ese sentido, establece como regla general que no podrán usarse durante la jornada educativa, salvo que exista un pedido o autorización expresa del docente.

Sin embargo, la aplicación de la medida generó diferencias dentro del propio Gobierno bonaerense. Según publicó LU24, la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, sostuvo días atrás que la normativa no implica una prohibición absoluta. "La ley no lo prohíbe, la ley indica que tiene que ser regulado", expresó la funcionaria durante una entrevista en el programa de streaming Buenas Tardes China.

Sus declaraciones provocaron la reacción del senador provincial Emmanuel González Santalla, de La Cámpora, quien defendió el alcance de la restricción y cuestionó la interpretación de Terigi. "La ley es clara", afirmó el legislador, al señalar que los celulares no pueden utilizarse durante la jornada escolar, excepto cuando un docente los requiera para actividades educativas.

"Implemente la ley sancionada, ministra, o explique quién no le permite hacerlo", reclamó González Santalla.

La promulgación también incluyó otras dos leyes vinculadas con el ámbito educativo. Una de ellas es la denominada Ley Ema, que crea un programa de prevención y abordaje de la violencia digital en las escuelas.

La normativa lleva ese nombre en homenaje a Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se quitó la vida luego de que un compañero difundiera un video suyo sin consentimiento. Su objetivo es promover una convivencia digital segura y brindar herramientas para prevenir situaciones de violencia en entornos virtuales.

Por último, se promulgó la Ley 15.676, que incorpora el bienestar socioemocional y afectivo entre los objetivos educativos de los niveles inicial, primario y secundario.

La diputada provincial Luciana Padulo, impulsora de esta última iniciativa, explicó que se busca generar espacios de diálogo y escucha dentro de las instituciones. "Tiene que ver con abrir pequeños espacios de charla, no para que el docente se tenga que hacer cargo de resolverlo, pero sí para que pueda tener una escucha atenta y que pueda derivarlo si es que considera", señaló.

De esta manera, las tres normas quedaron promulgadas este 10 de noviembre, aunque la discusión sobre cómo implementar las restricciones al uso de celulares continúa abierta dentro de las autoridades educativas provinciales.