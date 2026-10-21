Katopodis denunció a Milei por desvío de fondos para obras hídricas: "Son ocho Canales Maldonados"

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, confirmó que presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, por presuntas irregularidades en el manejo de más de 400 mil millones de pesos destinados a obras hidráulicas.

En diálogo con La Brújula 24, el funcionario aseguró que esos recursos provienen del impuesto a los combustibles y que, según sostiene la presentación judicial, el Gobierno nacional no los utilizó para prevenir inundaciones.

“Desviaron fondos que tenían un destino por ley y que era realizar obras para evitar inundaciones. Esa plata sale del impuesto a los combustibles, la recauda el Gobierno nacional”, afirmó.

Katopodis explicó que el monto cuestionado equivale a una inversión de enorme magnitud y utilizó como referencia la reconstrucción del Canal Maldonado de Bahía Blanca, una de las obras hidráulicas más importantes que ejecuta actualmente la Provincia.

“Podríamos estar construyendo más de ocho intervenciones como la del Maldonado en distintos lugares del país”, aseguró.

El ministro aclaró que no se refiere a tareas menores de mantenimiento, sino a proyectos de gran envergadura que permitirían mejorar la infraestructura frente a fenómenos climáticos extremos.

Según detalló, esos fondos podrían destinarse a más de 70 ciudades, especialmente aquellas que presentan mayores riesgos de inundaciones.

La denuncia comprende la presunta comisión de delitos como malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

“Queremos que un juez penal los obligue a explicar qué hicieron con la plata”, sostuvo Katopodis, quien remarcó que antes de acudir a la Justicia realizaron distintos reclamos administrativos sin obtener respuestas satisfactorias.

El funcionario también advirtió que la situación resulta especialmente preocupante ante los pronósticos de intensas precipitaciones vinculadas con el fenómeno de El Niño.

En ese contexto, reclamó que Nación transfiera los recursos a las provincias y municipios para avanzar con obras de prevención.

“Necesitamos que aparezca la plata y que se hagan las obras”, insistió.

Katopodis confirmó que la presentación quedó radicada en la Justicia Federal de San Martín, donde se aguardaba la designación del magistrado que deberá intervenir.

Mientras tanto, en Bahía Blanca continúan los trabajos de las primeras dos etapas del Canal Maldonado, una intervención financiada por la Provincia que busca triplicar su capacidad de escurrimiento.