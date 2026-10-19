Tini Stoessel rompió el silencio tras la cancelación de su show en Miami y desató un escándalo.

Luego de que su presentación fuera suspendida a último momento, cuando el público ya se encontraba en los accesos del estadio, la cantante publicó un contundente descargo en sus redes sociales y explicó los motivos por los que no pudo realizar el espectáculo.

El recital estaba previsto para el domingo por la noche en el Kaseya Center y formaba parte de Futttura, la gira internacional de la artista argentina. Sin embargo, la presentación fue cancelada minutos antes de su inicio, en medio de la sorpresa y la incertidumbre de los fanáticos que habían llegado para verla.

A través de sus historias de Instagram, Tini expresó su profunda tristeza por lo sucedido y apuntó contra las condiciones técnicas y de producción que encontró al llegar al lugar. Según explicó, su equipo trabajó hasta último momento para intentar resolver los inconvenientes, pero finalmente no estaban dadas las garantías necesarias para salir al escenario.

Qué dijo Tini Stoessel de la cancelación del show de Miami

“Me duele profundamente que el show de hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros”, comenzó diciendo la cantante.

“El venue fue entregado con horas de retraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos”, denunció Tini.

Además, señaló que tampoco pudieron realizar pruebas indispensables para garantizar la seguridad del espectáculo, entre ellas, las de los vuelos escénicos. Pese a los inconvenientes, aseguró que su equipo continuó intentando solucionar cada uno de los problemas, incluso consiguiendo materiales y equipamiento que debían haber estado disponibles.

“Aun así, se seguía insistiendo en realizar el show”, afirmó, antes de dejar en claro su postura frente a la situación: “Esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que no se cumplieron”.

“Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables”, sostuvo.

Fuente: Ciudad Magazine