El auxiliar fiscal federal Pablo Fermento brindó detalles sobre las acusaciones contra el exjuez Néstor Luis Montezanti, quien comenzará a ser juzgado este miércoles en Bahía Blanca por presuntos delitos de lesa humanidad vinculados con su participación en la Triple A.

En diálogo con Bahía Hoy, por La Brújula 24, el funcionario explicó que la imputación tiene dos ejes centrales: la presunta integración de una asociación ilícita y su participación en la ocupación armada de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ocurrida el 26 de agosto de 1974.

"Vamos a comprobar en el juicio que Montezanti fue visto" durante una movilización de estudiantes hacia el edificio universitario, señaló Fermento.

Según explicó, una columna de más de 100 estudiantes se encontró con un grupo de personas que exhibían armas largas y cortas e impedían el ingreso a las instalaciones.

"Montezanti no estaba armado, sino que participaba de las provocaciones", afirmó el fiscal, aunque aclaró que no se pudo determinar si el acusado portaba algún arma durante aquellos acontecimientos.

La acusación sostiene que los ocupantes también mantuvieron privado de su libertad al entonces decano Francisco Lucio Fernández, quien había sido designado para reemplazar a Emilio Garófoli.

Fermento relató que la Policía llegó a constatar la presencia de personas armadas y la situación del decano, pero se retiró sin intervenir. Incluso, posteriormente se dictó una orden judicial de desalojo que no llegó a cumplirse.

"La mera presencia de este grupo armado allí, haciendo las provocaciones, tenía un claro carácter intimidatorio", explicó.

Los vínculos con la Triple A

El representante del Ministerio Público Fiscal señaló que la investigación no se limita a aquel episodio, sino que busca reconstruir las relaciones que Montezanti habría mantenido con integrantes de la organización paraestatal.

En ese sentido, mencionó que el exjuez fue abogado defensor de personas vinculadas con la Triple A y que posteriormente, en 1980, ingresó como personal civil de inteligencia del Ejército.

También adelantó que se presentarán testimonios sobre situaciones en las que Montezanti habría proporcionado información acerca de personas que podían convertirse en víctimas de la represión.

Fermento aclaró que no se le imputa una desaparición concreta, sino su presunta participación en la asociación ilícita.

"Este conjunto de hechos que se van dando a lo largo del tiempo nos llevan a pensar que su participación en lo que fue la toma de la UTN no fue un hecho aislado", sostuvo.

El fiscal también destacó que el ingreso del acusado a los servicios de inteligencia contó con el aval del coronel José Osvaldo Riveiro, quien aseguró conocer sus antecedentes personales e ideológicos desde varios años antes.

Cómo será el juicio

Fermento anticipó que se espera un debate relativamente breve, ya que la acusación utilizará buena parte de las pruebas y conclusiones del juicio anterior contra integrantes de la Triple A, cuya sentencia se dictó en 2021.

La intención es evitar que las víctimas y sus familiares deban repetir testimonios sobre situaciones traumáticas que ya fueron abordadas judicialmente.

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, integrado por Ernesto Sebastián, Facundo Zapiola y Roberto Minguillón.

La acusación estará encabezada por el fiscal general Miguel Palazzani, junto con los auxiliares fiscales Pablo Fermento y Paula Molini.

El debate deberá determinar si Montezanti tuvo la participación que le atribuye la Fiscalía en la organización paraestatal y en los episodios de intimidación pública ocurridos durante 1974.