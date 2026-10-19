De Mirtha a Wanda: salud, polémicas y nuevos cruces

La periodista Laura Ubfal repasó este lunes las principales noticias del mundo del espectáculo en su habitual columna en Hora Pico, por La Brújula 24, donde habló de la recuperación de Mirtha Legrand, las polémicas televisivas y los últimos conflictos de la farándula argentina.

Uno de los temas centrales fue la salud de Mirtha Legrand, luego de que se difundiera una fotografía familiar de la conductora durante los festejos por el Día de la Madre. "Se la ve bárbara. Los médicos no la dejan todavía trabajar, pero creo que ya estaría para hacerlo", aseguró Ubfal, quien destacó que la imagen llevó tranquilidad después de las versiones que circularon sobre su estado de salud.

La periodista también se refirió a la posibilidad de que Mirtha regrese a Mar del Plata en el verano y recordó que en febrero cumplirá los 100 años. Sin embargo, consideró prematuro anticipar si podrá retomar sus compromisos televisivos en esa ciudad.

En cuanto a la televisión, destacó los buenos números de audiencia de MasterChef, que registró marcas de 10,8 y 11,8 puntos durante el fin de semana, mientras que otros ciclos, como PH y el programa de Juana Viale, tuvieron resultados más bajos.

También abordó una polémica protagonizada por un participante de 9 años de MasterChef Junior, luego de un intercambio con una compañera que generó fuertes críticas en las redes sociales.

Ubfal cuestionó especialmente la exposición de los menores y la reacción de los adultos frente a estas situaciones. "Es difícil exponer chicos. Cuando uno expone niños en la tele, los padres tienen que hacerse cargo", sostuvo. Y agregó: "Las redes no tienen conciencia, chicos".

Otro de los conflictos que analizó fue el enfrentamiento entre Yanina Latorre y Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, a raíz de publicaciones en redes sociales que la panelista consideró una imitación de su estilo. Según contó, Latorre reaccionó con una comparación particular: "Una torta frita nunca llega a macarrón".

La periodista también habló sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, especialmente después de que circularan fotografías de la conductora junto a un amigo durante unos días de descanso. En ese contexto, mencionó el malestar de miembros de la familia Ortega por la manera en que Prandi comunicó la ruptura. "Las cosas merecen explicación y no un comunicado", consideró.

Wanda Nara también tuvo su espacio en la columna a partir de la publicación de una camiseta de la Selección argentina que habría pertenecido a Mauro Icardi y que fue ofrecida en una tienda de ropa usada. La particularidad fue la descripción del producto como una "remera original exjugador", expresión que provocó risas entre los integrantes del programa.

"Es genial, así le viene la plata a sus hijos, ya que él no paga alimentos", comentó Ubfal, en referencia al conflicto económico y judicial que mantienen Wanda e Icardi.

Hacia el final de la charla, la periodista se refirió a las denuncias por presunta estafa contra el escritor Hernán Casciari, presentadas por un grupo de inversores que participaron en sus proyectos audiovisuales. Ubfal señaló que el caso quedó en manos de la Justicia y también aprovechó para cuestionar la calidad de algunas producciones cinematográficas recientes.

Fue particularmente crítica con La muerte de un comediante, uno de los proyectos de Casciari, y con una película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti que vio durante el fin de semana. "Esperaba más", expresó sobre la actuación de Darín, aunque aclaró que su principal cuestionamiento apuntaba al guion.

Finalmente, Ubfal también opinó sobre las plataformas de streaming y aseguró que, pese a la enorme cantidad de contenidos, muchas producciones no cumplen con las expectativas. "Ya dije veinte veces que la mejor es Max", concluyó, al revelar cuál es actualmente su plataforma preferida.