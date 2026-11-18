Guillermina, la mujer de 71 años que denunció que una ambulancia le devolvió a su marido fallecido y lo dejó sentado en un sillón de su casa, rompió el silencio y brindó nuevos detalles sobre lo ocurrido durante las últimas horas de vida de Héctor Omar Schwenzel, de 66 años.

En diálogo con Bahía Hoy, por La Brújula 24, la viuda, quien aseguró ser licenciada en Enfermería y contar con 40 años de experiencia en el Hospital Español, cuestionó la atención médica que recibió su esposo y reclamó que se investiguen las circunstancias de su muerte.

"Yo voy a luchar para que a ninguna persona más en esta ciudad le pase lo que le pasó a él", expresó.

Según relató, su marido concurrió acompañado por una de sus hijas al Hospital Español para realizarse una endoscopía. Sin embargo, el procedimiento no pudo concretarse.

"Me intentaron meter la manguera tres veces y no pudieron. Me pusieron una inyección en la vena", recordó Guillermina sobre lo que le contó su esposo al regresar del establecimiento.

La mujer sostuvo que Schwenzel llegó a su domicilio alrededor de las 12.30, pálido y con una sensación de malestar que no lograba explicar.

Poco después comenzó a experimentar dolores en la parte superior del abdomen que se extendieron hacia el cuello. Ante esa situación, Guillermina le controló los signos vitales y advirtió que presentaba una frecuencia cardíaca muy baja.

Fue entonces cuando solicitó asistencia médica. Según indicó, primero se comunicó con el 911 y posteriormente gestionó una ambulancia a través de PAMI.

"Cuando entraron los tres, mi marido estaba sentado en el sillón, intentando hablar. Al minuto y medio entró en paro cardiorrespiratorio", relató.

La mujer aseguró que participó junto con los profesionales de las maniobras de reanimación.

"Lo reanimamos, lo desfibrilamos, le hicimos de todo. Lo sacamos tres veces de tres paros y lo entubamos", afirmó.

Ante la consulta sobre el estado en que su esposo fue retirado de la vivienda, respondió de manera contundente: "Vivo, vivo y entubado".

El regreso de la ambulancia con su marido fallecido

Guillermina contó que una de sus hijas acompañó el traslado hasta el Hospital Español, donde, según el relato familiar, el personal sanitario habría informado que Schwenzel ya no presentaba signos vitales.

La mujer sostuvo que el establecimiento no habría aceptado su ingreso, una circunstancia que deberá ser esclarecida por la investigación.

La noticia del fallecimiento se la comunicó su hija por teléfono.

"Me dijo: 'Mamá, nos volvemos con papá muerto para casa'. Y yo le dije: 'Bueno, haremos de tripas corazón'", recordó.

Posteriormente, la ambulancia regresó al domicilio con el cuerpo de su esposo.

"Me lo dejaron en el sillón del living. Ahí me lo dejaron. Yo pensaba qué hago, qué hago", expresó.

La situación se volvió todavía más dolorosa cuando Guillermina debió trasladarse a realizar la denuncia policial.

Según explicó, uno de sus hijos, que también atraviesa problemas de salud, regresó de una consulta médica y encontró a su padre fallecido en la vivienda, sin haber recibido previamente la noticia.

La mujer indicó que posteriormente intervino la Policía Científica para retirar el cuerpo.

Las dudas sobre la atención médica

Guillermina insistió en que su principal preocupación es determinar qué ocurrió durante el procedimiento que intentaron realizarle a Schwenzel en el Hospital Español.

La viuda planteó dudas sobre la medicación que pudo haber recibido y cuestionó que, después de un estudio fallido, no hubiera permanecido bajo observación médica.

Si bien mencionó la posibilidad de que le hubieran administrado un sedante, aclaró que desconoce qué sustancia recibió su marido. Tampoco está establecida una relación entre esa medicación y su fallecimiento.

"Yo no sé si el depresor respiratorio no lo mató también", expresó al plantear una de sus sospechas.

La mujer remarcó que será la autopsia la que permita avanzar sobre las causas de la muerte.

"Hay que conseguir que a todos los enfermos a los que se les haga un estudio, más si es fallido, los dejen en observación", reclamó.

La causa se encuentra bajo investigación del fiscal Cristian Aguilar, quien deberá determinar qué ocurrió durante la atención médica y el posterior traslado sanitario.

El recuerdo de Héctor y el pedido de justicia

Durante la entrevista, Guillermina también recordó el compromiso social de su esposo, a quien describió como una persona activa y solidaria.

Contó que participaba de actividades de la sociedad de fomento, colaboraba con ollas populares y había ayudado a vecinos durante la inundación que afectó a Bahía Blanca.

Además, era uno de los participantes habituales del semaforazo de los miércoles en O'Higgins, donde sus compañeros preparaban un homenaje en su memoria.

"Mi marido era un tipo que servía. Andaba ayudando a todo el barrio", destacó.

Entre lágrimas, la mujer reconoció que todavía intenta comprender lo sucedido.

"Yo no se lo deseo a nadie", expresó, y reiteró su pedido para que la Justicia esclarezca las circunstancias de la muerte.