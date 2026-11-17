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Fuerte choque en El Triángulo: hospitalizan a dos juveniles de Liniers y al conductor de una camioneta
Una Hilux impactó contra el lateral trasero del acoplado de un camión. En el vehículo viajaban tres adolescentes de 16 años pertenecientes a las divisiones inferiores del club bahiense.
Un fuerte accidente de tránsito se registró este martes, alrededor de las 12.50, sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del sector conocido como El Triángulo, donde una camioneta en la que viajaban tres futbolistas juveniles de Liniers chocó contra el acoplado de un camión.
Según la información oficial, el siniestro involucró a una Toyota Hilux que circulaba en sentido Bahía Blanca-Punta Alta, conducida por un hombre de 33 años y en la que se movilizaban tres adolescentes de 16, integrantes de las divisiones inferiores del club bahiense.
Por causas que se investigan, la camioneta impactó contra el lateral trasero de un acoplado que transportaba cereal, remolcado por un camión Chevrolet conducido por un hombre de 38 años.
El transporte de carga circulaba en sentido contrario y había ingresado a la rotonda con dirección hacia Ingeniero White cuando se produjo la colisión.
Como consecuencia del impacto, dos de los juveniles y el conductor de la Hilux debieron ser asistidos y trasladados a un centro de salud por ambulancias del servicio de emergencias.
Hasta el momento no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones sufridas por los ocupantes de la camioneta. Por su parte, el conductor del camión resultó ileso.
En el lugar trabajaron tres ambulancias de Siempre, Bomberos Voluntarios de Ingeniero White, personal de Defensa Civil, Control de Tránsito y policías del Comando de Patrullas.
Las circunstancias que provocaron el accidente son materia de investigación.
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