Espectáculos
Andy Kusnetzoff reveló detalles del escandaloso cruce entre la China Ansa y Santi Maratea en PH
El conductor reconoció que lo sucedido lo tomó por sorpresa.
El enfrentamiento entre la China Ansa y Santiago Maratea durante las grabaciones de PH, Podemos Hablar generó un momento de máxima tensión en el estudio.
La periodista le preguntó al influencer por la colecta que se realizó para Independiente y la conversación escaló hasta provocar gritos, llanto y una interrupción del rodaje. Ahora, Andy Kusnetzoff contó cómo vivió el episodio y reveló detalles del detrás de escena.
El conductor reconoció que lo sucedido lo tomó por sorpresa y aseguró que no había nada preparado. “Hubo una discusión. Fue increíble porque pensé que, después de la repercusión del programa pasado, hoy iba a ser tranquilo por los invitados, uno no se imagina”, relató.
Al reconstruir el episodio, Andy explicó que el clima se fue tensando a medida que avanzaba la conversación. “Santi se puso más a la defensiva y se fue subiendo el tono y se enrareció el clima”, contó.
Según su relato, una pregunta de la China Ansa sobre la colecta para Independiente molestó a Maratea, quien reaccionó cuestionando por qué la periodista insistía con ese tema. Aunque Kusnetzoff evitó profundizar en el contenido puntual de la discusión, confirmó que la situación se volvió incómoda para todos los presentes.
Ante el clima de tensión, el conductor intentó intervenir para evitar que el conflicto siguiera escalando. “Como anfitrión, en un momento, ofrecí cortar. No estaban de acuerdo los dos en hacerlo, así que reanudé, se hizo, siguió un poco como se pudo”, explicó.
Además, confirmó que la periodista se quebró y se puso a llorar. Sin embargo, después de conversar sobre lo ocurrido, ambos pudieron continuar con la grabación del ciclo.
“Fue el programa más extraño que hice de PH porque había que seguir. Yo no me salgo nunca de mi papel, había que hacer el fuego e ir a la mesa y la verdad es que yo también tenía angustia, dije lo que pensaba, pero fue muy raro y terapéutico”, confesó.
En ese sentido, Andy aclaró que la China Ansa no quiso abandonar el estudio, mientras que Maratea le planteó la posibilidad de retirarse e irse a comer a su casa.
“Costó, pero pudimos llevar el barco al puerto”, resumió el conductor.
Andy Kusnetzoff negó que el escándalo estuviera armado
Frente a las versiones que circularon sobre una posible estrategia para generar repercusión, Andy fue contundente y negó que el enfrentamiento hubiera sido preparado de antemano.
“Parece orquestado, pero no. Si quieren no lo vean, pero pasó. Puedo asegurar que yo no sé nada de eso, le pregunté a los productores si le habían dicho a la China qué preguntar porque no soy un ingenuo y confío en que me lo negaron”, sostuvo.
Por último, Kusnetzoff confirmó que el cruce entre la China Ansa y Santiago Maratea se verá en la emisión de PH, Podemos Hablar del próximo sábado, pese a que se evaluó la posibilidad de editar el material.
Fuente: Ciudad Magazine
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