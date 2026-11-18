Laura Ubfal volvió a encender la polémica en el mundo del espectáculo. Durante su habitual columna en La Brújula 24, la periodista se refirió a sus recientes cruces con Mario Pergolini y Jorge Rial, defendió su trayectoria y dejó en claro que no le preocupa enfrentarse con dos de las figuras más reconocidas de la televisión argentina.

"Me pueden ningunear todo lo que quieran, yo sé quién soy", aseguró Ubfal al referirse a las respuestas que recibió después de cuestionar públicamente a ambos conductores.

La periodista explicó que su enfrentamiento con Pergolini comenzó después de una entrevista que el conductor le realizó a Nico Occhiato, en la que, según relató, evitó abordar cuestiones polémicas vinculadas con la salida de Florencia Peña del streaming. "En vez de preguntarle, como todo el mundo más o menos querría saber, si estaba arrepentido o qué pasó con el episodio de Flor Peña, hablaron media hora y ninguno de los dos dijo nada", cuestionó.

En ese sentido, Ubfal ironizó sobre el contenido de la conversación: "Parecían los discursos de Lizy, cuando junta palabras. Hablar sin decir nada".

La periodista contó que hizo ese comentario públicamente y luego lo reiteró durante una conversación con Ángel de Brito, lo que provocó una reacción de Pergolini. "Yo lo que decía era: 'Mario, no nos das ni un título'. Después lo repetí hablando con Ángel y, bueno, me ningunea. No me importa nada", sostuvo.

Lejos de intentar bajar el tono de la disputa, Ubfal respondió con humor cuando desde el programa compararon su actitud con la del histórico boxeador Carlos Monzón, quien prefería enfrentarse con los rivales más exigentes. "No voy a pelear con el chiquitaje. Voy con Rial, voy con Pergolini. Yo voy bien arriba y, si me contestan, mejor", disparó.

Las duras críticas contra Jorge Rial

El otro destinatario de sus declaraciones fue Jorge Rial, con quien también protagonizó recientes intercambios mediáticos.

Ubfal cuestionó especialmente la manera en que el conductor aborda determinadas informaciones del espectáculo. "Rial no sabe nada. Repite, le dicen un chimento y arma novelas", afirmó sin rodeos.

La periodista profundizó su crítica al describir el estilo que, según su opinión, caracterizó al conductor durante buena parte de su carrera. "Como hizo siempre, incluso le fue muy bien con eso. Le tiraban un huesito y con eso hacía un estofado", expresó.

De todos modos, aclaró que sus cuestionamientos no implican desconocer la trayectoria de sus colegas: "No les resto ningún mérito, ni a él ni a Ventura. Todo perfecto".

También se refirió a las versiones que intentaron vincularla con un supuesto enfrentamiento con Ángel de Brito, con quien mantiene una buena relación. "¿Quién va a creer las pavadas que dice? A él le interesa, porque como está enfrentado con determinados intereses, le gusta que los demás también se peleen", sostuvo sobre Rial.

Recordá que para conocer más sobre estos temas podés ingresar a www.laubfal.com.