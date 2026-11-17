El conflicto vecinal por la presencia de doce gatos en una vivienda del barrio Rosendo López sumó un nuevo capítulo este martes, cuando el titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Pablo Daguerre, ofreció intervenir a través del programa de Mediación Comunitaria para intentar resolver la disputa.

La propuesta surgió durante el programa Bahía Hoy, por La Brújula 24, mientras Andrea, una de las vecinas involucradas, relataba los problemas que mantiene con el propietario de los animales, que ingresan a su patio y dejan excrementos.

La mujer aseguró que está cansada de limpiar los desechos y reconoció que comenzó a arrojarlos hacia la propiedad de su vecino, una situación que profundizó los enfrentamientos entre ambos.

Ante el conflicto, Daguerre explicó que la OMIC dispone de un programa de mediación creado por ordenanza municipal y destinado a facilitar acuerdos entre personas que tienen problemas de convivencia. "Es confidencial, es voluntario y permite acercar a las partes, en este caso a los vecinos, frente a un conflicto determinado", señaló el funcionario.

En ese sentido, invitó a Andrea a concurrir a las oficinas del organismo, ubicadas en Donado 242, para recibir asesoramiento y conocer las alternativas disponibles. "Lo que a priori parece ser una situación de un conflicto vecinal en la que hoy el diálogo está cortado, quizás con nuestra intervención se pueden acercar las partes y dar un primer paso para llegar a una solución", explicó.

Cómo funciona la mediación comunitaria

Daguerre detalló que el procedimiento es gratuito y contempla la convocatoria de ambas partes a una audiencia de conciliación. "Nosotros notificamos a las partes, el requirente y el requerido, para una audiencia. Lo importante es que exista voluntad de ambos para encontrar un denominador común", sostuvo.

El titular de la OMIC aclaró que la mediación no reemplaza otras actuaciones administrativas o judiciales que pudieran corresponder, sino que constituye una alternativa para intentar resolver las diferencias mediante el diálogo.

También explicó que los conflictos relacionados con animales domésticos son habituales dentro de las consultas que recibe el organismo. "Tenemos todo tipo de conflictos vecinales. Los principales tienen que ver con mascotas que hacen sus necesidades en patios vecinos, autos estacionados sobre veredas que no corresponden o ruidos molestos", enumeró.

Además, señaló que, si Andrea tiene dificultades para trasladarse, el personal de la oficina puede acercarse a su domicilio. "Nosotros recorremos, no hay ningún inconveniente. Todo lo que podamos hacer para acercar a las partes y tratar de evitar el conflicto lo vamos a hacer", aseguró.

De todos modos, insistió en que el éxito del procedimiento depende de la predisposición de los involucrados. "Hay situaciones que tienen resultados positivos, pero si no existe voluntad de las partes se complica mucho más", reconoció.

La vecina asegura que ya hubo multas y actuaciones de Zoonosis

En la entrevista, Andrea manifestó sus dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo, ya que aseguró que anteriormente intervino personal municipal por la presencia de gallinas en la propiedad de su vecino.

Según su relato, los animales fueron retirados por Zoonosis y también se habría aplicado una multa, aunque el problema con los gatos continúa. "Ya no sé hasta dónde uno podría llegar a tener un diálogo. Hay un acta labrada y él es como que no se hace cargo", expresó.

La mujer explicó que los gatos ingresan permanentemente a su patio y que los excrementos también se acumulan en las canaletas de su vivienda. "Las tengo que limpiar cada 15 días por la cantidad de gatos que vienen. ¿Y eso lo tengo que hacer yo?", cuestionó.

Daguerre aclaró que desconocía los detalles de las actuaciones realizadas por Zoonosis y que no podía determinar por qué se habían adoptado medidas respecto de las gallinas y no de los gatos. Por ese motivo, volvió a recomendarle que agotara la instancia de mediación antes de descartar una posible solución.

"No vas a perder dinero y vamos a tratar de darle toda la celeridad posible. Pero tenemos que ser honestos: tiene que existir voluntad de ambas partes, si no es difícil llegar a un acuerdo".

"Mis hijos no pueden jugar en el patio"

Andrea también explicó que la situación afecta directamente la vida cotidiana de su familia. "Tengo 2 hijos y no pueden jugar a la pelota. Tengo un patio enorme que mantengo, corto el pasto, lo limpio. ¿Sabés qué indignante que es?", manifestó.

La vecina aseguró que intentó utilizar productos para evitar el ingreso de los animales, pero que no obtuvo resultados.

Además, sostuvo que los gatos no estarían castrados y que continúan reproduciéndose, lo que, según su percepción, agrava el problema. "Es angustiante porque uno no puede disfrutar de su patio. Es algo que no tiene explicación", expresó.

Aunque se mostró poco optimista sobre la posibilidad de dialogar con su vecino, finalmente aceptó recibir asesoramiento de la OMIC.

De esta manera, el organismo municipal quedó a disposición para intentar abrir una instancia de conciliación en un conflicto que motivó denuncias, actuaciones de Zoonosis y un creciente enfrentamiento entre los vecinos de Rosendo López.