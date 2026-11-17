Olimpo ganaba desde el vestuario. A los 9 segundos de iniciado el juego, Brian Guille se metió adentro del área grande y definió con un derechazo cruzado para poner el 1-0 y reconciliarse con la gente después definió mirar al público y pedir disculpas, luego de la polémica expulsión en Formosa.

¡OLIMPO LA METIÓ A LOS 10 SEGUNDOS! ⚫🟡 Sacó del medio y, luego de varios toques, Brian Guille le embocó para el 1 a 0 del Aurinegro sobre Kimberley por el duelo de vuelta de los cuartos del #FederalA ⚽ 🎥 LPF Play https://t.co/OF9QEvvSmj — Interior Futbolero (@InteriorFut) November 17, 2026

Olimpo tuvo muchas chances para ampliar el marcador pero no estuvo fino en la definición.

El segundo tiempo fue un poco más parejo y cuando nada pasaba, apareció Luis Miguel Pérez con un gol de otro partido a los 29 minutos para decretar el 1-1 final.

⚽️😮‍💨 POR EL AMOR DE DIOS, QUE GOLAZO DE LUIS MIGUEL PÉREZ PARA EL EMPATE DE KIMBERLEY https://t.co/7k7cWvjbuw — Fútbol Lírico 🎩 (@elfutbolirico) November 18, 2026

El próximo domingo irá a Pergamino para enfrentar a Douglas Haig por la ida de las semifinales de la Reválida. En la otra semi se medirán Sarmiento de La Banda-Cipolletti.