Espectáculos
Tamara Pettinato, preocupada por la salud de su hermano Felipe
La panelista explicó que la decisión de internarlo fue tomada por el equipo médico.
Tamara Pettinaro habló públicamente sobre la situación de su hermano Felipe Pettinato, quien fue internado nuevamente tras sufrir una recaída en el cuadro que viene tratando desde hace meses.
La panelista contó que la hospitalización no fue una decisión personal, sino que respondió a una indicación de los profesionales que lo atienden. “Es una recomendación de su psiquiatra y de su equipo”, explicó en diálogo con Primicias Ya, el ciclo de Luis Ventura y Marina Calabró.
Tamara remarcó que Felipe mantuvo el tratamiento médico de manera continua, a pesar de las dificultades que atravesó en los últimos meses. “Él nunca abandonó el tratamiento, entonces no es algo que yo decida”, aclaró.
Qué dijo Tamara Pettinato sobre la salud de su hermano Felipe
La panelista también reveló que Felipe estuvo viviendo con ella hasta pocos días antes de la internación. “Estaba viviendo conmigo hasta hace tres días y la verdad es que fuimos viendo cómo fue desmejorando”, relató.
Según contó, fue ella quien se encargó de buscar una plaza para la internación, que finalmente se concretó el viernes.
“Cualquiera que pase por esa situación es muy difícil de sobrellevar y la adicción es una enfermedad de personas muy vulnerables ante estas cosas”, reflexionó. “Fue así, fue para abajo y terminamos en esto”, resumió sobre el deterioro de Felipe.
Fuente: Ciudad Magazine
Tamara Pettinato, preocupada por la salud de su hermano Felipe
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