La Cámara de Diputados celebrará este miércoles una sesión especial en la que el Gobierno nacional buscará avanzar con la aprobación de la denominada Ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dos iniciativas que generan diferencias entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición.

La sesión fue solicitada por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto con otros legisladores oficialistas, y está prevista para las 12. Se espera que el debate se extienda hasta la madrugada del jueves.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el Gobierno cuenta con los votos necesarios para aprobar en general la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, aunque enfrenta dificultades para conseguir respaldo en algunos de sus artículos más controvertidos.

La iniciativa, conocida como Ley Malvinas, establece un régimen de sanciones penales y económicas contra empresas que exploten recursos naturales en el Atlántico Sur sin autorización argentina.

Entre sus disposiciones contempla penas de hasta 20 años de prisión para directivos, socios y proveedores vinculados con actividades de explotación no autorizadas en la cuenca de Malvinas.

Sin embargo, el principal punto de conflicto es el capítulo 7, que introduce modificaciones en materia de seguridad nacional, inteligencia y financiamiento electoral.

Ese apartado requiere una mayoría especial de 129 votos debido a que incorpora cambios relacionados con el sistema electoral, entre ellos multas para extranjeros que financien campañas políticas.

Mientras el PRO y la UCR anticiparon su acompañamiento al proyecto, otros bloques dialoguistas, como Provincias Unidas y Argentina Federal, reclamaron modificaciones más profundas.

Ante este escenario, el oficialismo podría aceptar la eliminación de ese capítulo para garantizar la aprobación del resto de la iniciativa.

Las facultades que cuestiona la oposición

Otro de los aspectos que genera controversia es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que estaría encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno.

El organismo tendría facultades para coordinar políticas de seguridad, defensa e inteligencia estratégica, además de intervenir ante situaciones consideradas amenazas externas graves.

Entre las medidas previstas aparecen restricciones a operaciones financieras, bloqueos temporales de activos, limitaciones al comercio exterior y modificaciones transitorias de derechos aduaneros.

También se incluyen disposiciones sobre el derribo de aeronaves, el hundimiento de embarcaciones y la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones no convencionales.

Desde sectores opositores cuestionan que la iniciativa otorgue facultades demasiado amplias al Poder Ejecutivo y advierten sobre posibles restricciones a las libertades civiles.

Para responder a parte de esas críticas, el Gobierno incorporó la creación de una comisión bicameral del Congreso encargada de supervisar las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional.

El Ejecutivo deberá informar a esa comisión sobre las medidas adoptadas en un plazo máximo de 48 horas.

La reforma del Banco Central

El otro proyecto central de la jornada será la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, con la que el oficialismo pretende establecer restricciones permanentes a la emisión monetaria destinada a financiar al Estado.

La propuesta busca que la preservación del valor de la moneda sea el objetivo principal de la autoridad monetaria, eliminando otras funciones contempladas en la legislación vigente desde 2012.

Entre los cambios previstos se encuentran la prohibición de otorgar adelantos transitorios al Tesoro, conceder préstamos a las provincias y adquirir títulos públicos en el mercado primario.

También se busca impedir el uso de letras intransferibles y limitar distintas herramientas de financiamiento estatal.

El oficialismo considera que estas modificaciones permitirían evitar que futuras administraciones recurran a la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal.

La discusión también incluye el mecanismo de designación y remoción de las autoridades del Banco Central.

El proyecto original aprobado por Diputados exigía el respaldo de dos tercios de ambas cámaras para remover directores, pero el Senado modificó esa disposición y estableció que será suficiente una mayoría absoluta de la Cámara alta.

Finalmente, el oficialismo aceptó los cambios introducidos por el Senado, por lo que se espera que Diputados avance con esa versión del texto.

Otros proyectos en el temario

Además de las dos iniciativas principales, la sesión incluirá el tratamiento de acuerdos para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en materia de delitos cometidos por menores y delitos contra la integridad sexual.

También se debatirá el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), junto con una enmienda al Protocolo de Montevideo.

La jornada se presenta como una nueva prueba para la capacidad del Gobierno de reunir apoyos parlamentarios, especialmente en una semana en la que también avanzó el tratamiento del Presupuesto 2027.