Julieta Prandi volvió a hablar sobre Emanuel Ortega y descartó una reconciliación

Julieta Prandi rompió el silencio tras su separación de Emanuel Ortega. En su regreso al país, después de vacacionar en Brasil, enfrentó las cámaras y habló de la ruptura que tuvo lugar apenas 27 días después de su boda.

En diálogo con LAM (América), dijo: “Estoy triste”. “En realidad era parte de nuestro plan porque yo me iba de luna de miel... Y con todo lo que pasó necesité unos días para encontrarme”, expresó conmovida. Además, remarcó que la ruptura es “irreversible”.

Luego se refirió a la polémica que generó su posteo y apuntó: “Fue consecuencia de una situación que nadie se la vio venir y que... uno no se casa para separarse al mes, eso está claro”. “Yo no voy a ser la excepción. Yo me casé enamorada, pero a veces pasan cosas que tuercen el destino de las personas y acá estamos”.

La modelo se mostró dolida y decepcionada: “No me lo esperaba y no me interesa hablar mal de Emanuel más allá de lo que pasó. Nosotros somos dos buenas personas que estuvimos juntas seis años, que nos amamos mucho, que nos acompañamos un montón tanto en la luz como en la sombra, en todo momento”.

Y agregó: “Bueno, a veces pasan cosas que te hacen dar cuenta de que las dos personas que están en una pareja pueden buscar o querer cosas diferentes. Y creo que es lo que nos pasó”.

Consultada acerca de su declaración que dijo que en una relación hay cosas que no se negocian, explicó: “Primero que cada pareja es un mundo. Segundo, de tóxico no tenía nada. Lo único que sí teníamos como acuerdo, entre otras cosas, tenía que ver con la honestidad, con no ocultar ni mentir nunca. De eso se trataba y a veces pasan cosas...”. “De tóxico no tenía nada el acuerdo. Después de todo lo que viví quería sinceridad”, enfatizó.

Lejos de los escándalos, destacó que tuvieron una relación hermosa: “Lo amé mucho, lo respeté, lo cuidé y viceversa”. Sin embargo, opinó que no hay posibilidad de reconciliación porque quedó en claro que quieren y buscan cosas diferentes.

Fuente: TN