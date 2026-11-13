Espectáculos
Revelaron quién es el jurado "tapado" que reemplazará a Damián Betular
Telefe ya tendría un candidato inesperado para ocupar el lugar del pastelero durante su licencia de verano.
Damián Betular ya tiene un posible reemplazante para MasterChef Celebrity y el nombre sorprendió a todos. En medio de las versiones sobre quién ocupará su lugar en el jurado del reality de Telefe, Juan Etchegoyen reveló que hay un candidato inesperado que ya hizo el casting y que tendría grandes chances de sumarse al programa que conduce Wanda Nara: el pastelero Mauricio Asta.
La información fue dada a conocer por el periodista en Mitre Live, donde anticipó que había recibido un nombre que hasta el momento nadie había mencionado. “A mí me dieron un nombre en estos días que ya hizo el casting para esta temporada y que es un tapado porque nadie lo pensó. Es bomba. Este es el tapado del que nadie habla”, adelantó.
Finalmente, Etchegoyen terminó con el misterio y reveló la identidad del posible sucesor del reconocido pastelero: “A mí me dicen que el jurado que pica en punta para reemplazar a Damián Betular es el pastelero Mauricio Asta”.
POR QUÉ MAURICIO ASTA SERÍA EL ELEGIDO PARA REEMPLAZAR A BETULAR
Según explicó el periodista, en Telefe ya conocían el trabajo de Asta porque había participado de un casting para buscar una figura que ocupara el lugar de Donato De Santis; y además porque ya fue jurado en El Gran Premio de la Cocina, de la misma productora. En aquella oportunidad, la producción finalmente se inclinó por Maru Botana porque buscaban incorporar a una mujer, aunque el desempeño del pastelero habría dejado una muy buena impresión.
“Me dicen desde el canal que les encantó el casting que hizo cuando se buscaba el reemplazo de Donato. Se inclinaron por Maru Botana porque querían una mujer, pero Mauricio les encantaba, a tal punto que lo ven muy parecido desde lo que da frente a cámara al mismísimo Betu”, contó Etchegoyen.
Además de sus conocimientos gastronómicos y su especialidad en pastelería, el comunicador destacó que Asta tiene un perfil televisivo que podría encajar perfectamente en el certamen. “Sabe mucho de cocina y sobre todo de pastelería, pero lo ven como un showman total”, aseguró. Y agregó que sería el candidato con mayores posibilidades, ya que Dolli Irigoyen no tendría intenciones de afrontar las extensas jornadas de grabación.
Fuente: Ciudad Magazine
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