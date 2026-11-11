Lali Espósito se animó a un cambio de look rotundo: sorprendió con el pelo cortito

Lali Espósito volvió a demostrar que no le teme a los cambios y sorprendió a sus seguidores con una transformación de imagen que no pasó inadvertida. La cantante dejó atrás su larguísima melena negra, que durante mucho tiempo fue parte de su sello personal, y se animó a un corte de pelo radical.

A través de sus redes sociales, la artista mostró el paso a paso de su cambio de look con un impactante antes y después. En las primeras imágenes se la ve sentada en la peluquería, mientras su estilista trabaja sobre su abundante cabellera.

Pero la sorpresa llegó con el resultado final: Lali apareció con el pelo cortito, un corte desmechado y con mucho movimiento, flequillo abierto y mechones que enmarcan su rostro. Un estilo moderno, con aire rockero y mucha personalidad.

La transformación fue contundente: de su larguísimo pelo negro a un corte corto que le da una imagen completamente diferente, sin perder su impronta audaz.

Fiel a su estilo camaleónico, Lali volvió a jugar con su imagen y dejó en claro que está dispuesta a reinventarse una vez más. ¡Cambio de look y de impacto!

Fuente: Ciudad Magazine